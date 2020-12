Nvidia RTX 3090, 340.000 dollari di schede rubate ad MSI in China

Come se la situazione riguardo la disponibilità delle GPU Nvidia non fosse già abbastanza disastrosa di suo, ora ci si sono messi anche i ladri. Sarebbero infatti state rubate direttamente da MSI delle RTX 3090 dal valore complessivo di circa 340 mila dollari. La situazione riuscirà prima o poi a ristabilizzarsi?

Come notificato da MSI alla polizia locale, sembra che 40 “pallet” (cargo box) di schede grafiche Nvidia GeForce RTX 3090 siano state sottratte all’azienda taiwanese in una fabbrica su territorio cinese.

Le schede avrebbero un valore totale di 336.500 dollari e pur di ritrovarle MSI avrebbe promesso una ricompensa di ben 100.000 yuan (quasi 13 mila euro) per chiunque abbia informazioni utili riguardo la loro attuale posizione. MSI avrebbe anche promesso clemenza per ognuno dei partecipanti al furto che decidesse di farsi avanti, a patto che aiuti il ritrovamento delle schede.

MSI ha affermato che l’intera zona di spedizione della fabbrica è controllata da un sistema di videosorveglianza e che spesso i camion in entrata o uscita vengono controllati. L’azienda quindi sospetta che dietro al furto ci sia lo zampino di una o più persone normalmente autorizzate ad entrare nello stabilimento.

Purtroppo per noi, per i criminali ha molto senso rubare le schede grafiche top di gamma di Nvidia in questo momento storico. Le Nvidia GeForce RTX 3090 sono ancora incredibilmente rare al dettaglio a causa dell’alta domanda e molte delle schede acquistabili sono ancora vendute molto al di sopra del MSRP.

Questo rende le RTX 3090 e le altre GPU dell’attuale generazione incredibilmente preziose poiché possono essere rivendute a prezzi folli a causa della disperazione dei clienti. Speriamo che la polizia possa arrivare al fondo della questione e trovare le schede grafiche prima che i ladri le riescano a vendere.

Per fortuna questo fatto increscioso non dovrebbe sconvolgere troppo il mercato. Facendo qualche veloce calcolo, la quantità di RTX 3090 mancante arriverebbe circa a 220 unità. Per fortuna si tratta di un solo lotto e nessun incidente simile è stato registrato presso gli altri partner AIB.