Finalmente NVIDIA ha svelato a tutto la nuova RTX 4070 Ti, scheda di fascia medio-alta basata sulla nuova architettura Ada Lovelace. Come molti di voi sapranno, la scheda non è alto che l’ormai ex RTX 4080 12GB, rivista sia nella nomenclatura che nel prezzo, che ora parte da 919 Euro. Sarà disponibile dal prossimo 5 gennaio in versione unicamente custom, dal momento che non c’è una Founders Edition.

Secondo quanto condiviso da NVIDIA in fase di presentazione, grazie al DLSS 3 la RTX 4070 Ti è fino a tre volte più veloce della RTX 3090 Ti, consumando quasi la metà. La scheda è pensata per i giocatori PC che vogliono sfruttare al massimo i monitor 1440p ad alto refresh rate, oltre che per gli editor video che puntano a ridurre i tempi di rendering con i doppi encoder AV1.

Durante l’evento non sono state svelate le specifiche tecniche, ma unicamente che la scheda ha una potenza di 40 TFLOPs. Da indiscrezioni recenti sappiamo però che la scheda è equipaggiata con una GPU AD-104 con 35,8 miliardi di transistor in un die di 295mm², per un totale di 7680 Cuda core, 60 RT core e 240 Tensor core. La frequenza di boost si attesta sui 2610MHz, mentre il TDP è di 285 watt. L’azienda non ha condiviso ulteriori dettagli, ma visto che la GPU sarà disponibile tra meno di 48 ore, non ci vorrà molto prima di scoprire le sue reali potenzialità.