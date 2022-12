Nelle ultime indiscrezioni riguardanti Nvidia, complice la vicinissima data di lancio (il 5 gennaio sul palco del CES 2023, durante l’evento “GeForce”), non si fa altro che parlate di RTX 4070 Ti. Stando a dei rumor provenienti da Wccftech, l’azienda starebbe valutando di lanciare la GPU a un prezzo consigliato di 899$. Visto quanto successo con alcune RTX 4090, come quelle di Gainward e Palit, è possibile che determinate versioni custom abbiano perfino un costo inferiore, intorno agli 849$.

Questa RTX 4070 Ti non dovrebbe essere altro che la RTX 4080 12GB, ritirata da Nvidia a causa delle molte critiche, tali da spingere l’azienda ad ammettere di aver dato al prodotto il nome sbagliato. Il prezzo ufficiale verrà ovviamente svelato il giorno della presentazione, ma se quanto riportato dovesse essere esatto, garantirebbe alla scheda un rapporto prestazioni/prezzo più interessante rispetto alla RTX 4080, che fatica parecchio nelle vendite anche a causa di performance sostanzialmente inferiori alla RTX 4090, a un prezzo poco attraente di 1429€. Al contrario, l’ipotetica cifra di vendita della RTX 4070 Ti renderebbe l’offerta più conveniente della sorella maggiore, anche in rapporto alle nuove Radeon RX 7000, in uscita tra pochi giorni e con prezzi molto simili.

Photo Credit: Moore's Law Is Dead

Ricordiamo che la scheda dovrebbe far uso del processore grafico AD104-400 nella sua configurazione completa, che include 7680 CUDA core, oltre a un bus da 192-bit per la VRAM da 12GB, una frequenza massima di 2,6GHz e un TGP di 285W. La scheda è anche recentemente trapelata nel sito di un negozio Italiano, che aveva pubblicato una scheda prodotto raffigurante un modello custom della serie Asus TUF, con un conto alla rovescia posizionato in basso che coincideva proprio con la data di lancio del 5 gennaio prossimo. La pagina è stata rimossa poco dopo: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.