Le RTX 40 di Nvidia sono nel pieno del loro debutto, esordendo il mese scorso con le prime due top di gamma RTX 4090 e RTX 4080, a cui dovrebbero fare seguito le RTX 4070 Ti, RTX 4070 e RTX 4060 in occasione del CES 2023. La nuova generazione è appena arrivata, ma le indiscrezioni non si fermano e parlano già di RTX 50, famiglia prevista per il 2024 che, stando alle voci più recenti, potrebbe rappresentare il salto prestazionale più grande di sempre per le GPU Nvidia.

Le indiscrezioni basano le informazioni tecniche per la nuova generazione di GPU Nvidia sull’architettura Blackwell, pensata in realtà per succedere a Hopper per quanto riguarda il segmento server e data center. Come per Hopper, che è la controparte server di Ada Lovelace, anche Blackwell dovrebbe essere la controparte server delle GPU RTX 50 per PC desktop, di conseguenza è possibile farsi un’idea sulle future schede video basandoci sulle caratteristiche della nuova architettura, che dovrebbe essere realizzata attraverso il nodo a 3nm di TSMC, già prenotato anche da Intel e Apple per i loro futuri prodotti.

Secondo il canale YouTube RedGamingTech, che sarebbe entrato in possesso di info tecniche sull’architettura Blackwell, le nuove RTX 50 saranno le prime a far interamente uso di un design MCM (Multi Chip Module), come da tempo fa anche AMD, insieme a un bus ad altissime prestazioni per il collegamento interno tra i vari moduli e i chiplet. Tra le altre novità sarebbe presente un cosiddetto acceleratore di denoising nella pipeline del Ray Tracing, il che dovrebbe migliorare ulteriormente le performance con questa impostazione grafica attiva.

Le info tecniche si fermano tuttavia qui. Sempre stando ai rumor, a ogni modo, Nvidia sarebbe determinata a rimanere davanti ad AMD, la quale ha di recente recuperato terreno, anche se solo in parte, con le sue proposte targate RX 7000. Molte delle decisioni sulle RTX 50 dipenderanno quindi dalla concorrenza, incluse le future schede video RDNA 4.