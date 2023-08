Le prossime schede video della serie RTX 50 di NVIDIA sembrano essere in procinto di portare un cambiamento significativo nel mondo del gaming. Secondo gli ultimi rumor, infatti, queste schede sfrutteranno l’architettura Blackwell, originariamente pensata per settori come HPC e AI ma ora destinata anche al settore videoludico.

Sebbene il loro arrivo sia previsto solo nel corso del 2025, come indicato nella roadmap dell’azienda, le NVIDIA RTX della serie 50 saranno disponibili in almeno sei modelli, una quantità simile a quella della precedente architettura Ada Lovelace, ma con una distinzione importante.

NVIDIA published a roadmap showing what to expect in the coming years for DPU, CPU, GPU and Superchip. Hopper Next aka Blackwell seams to be a H1 2024 announcement while Grace Next and Ada Lovelace Next will be released 2025.https://t.co/0KvSu8IHSp pic.twitter.com/2USteMBBQi

— Andreas Schilling (@aschilling) June 27, 2023