NVIDIA si prepara a combattere Intel Arc con la RTX 3050

Presto AMD e NVIDIA dovranno vedersela con un nuovo concorrente nel mercato delle schede grafiche dedicate. Intel lancerà infatti la sua famiglia di schede grafiche Arc all’inizio del prossimo anno e, in preparazione al suo arrivo, secondo quanto riferito dal noto leaker Kopite7Kimi, NVIDIA dovrebbe introdurre la nuova GeForce RTX 3050 per il segmento entry-level.

Le fonti di Kopite7Kimi indicano che la GeForce RTX 3050 è basata sulla GPU GA106-150 e avrà a bordo 8GB di memoria GDDR6. È stato anche riferito che il prodotto presenterà 3.072 core CUDA rispetto ai 3.584 e 4.864, rispettivamente, di GeForce RTX 3060 e GeForce RTX 3060 TI. Altre voci suggeriscono che giungerà anche la variante GeForce RTX 3050 Ti, ma non sembrano essere disponibili informazioni aggiornate su quel determinato modello.

Intel Arc A380 Graphics

Sembra che la GeForce RTX 3050 supererà le prestazioni della GeForce GTX 1660 Super, ma sarà inferiore alla GeForce RTX 2060 da 12 GB annunciata recentemente da NVIDIA. Tuttavia, se gli ultimi tweet di TUM_APISAK si riveleranno veritieri, la GeForce RTX 3050 potrebbe finire per competere con l’Intel Arc A380. Secondo quanto riferito, l’obiettivo prestazionale dell’Arc A380 (DG2-128) è la GeForce GTX 1650 Super e sarà equipaggiata con 6GB di GDDR6.

Probabilmente sentiremo parlare della famiglia GeForce RTX 3050 di NVIDIA e della linea Arc di Intel all’inizio del prossimo anno, in occasione del CES 2022. In tal caso, potremmo vedere le schede in commercio entro il primo o secondo trimestre se la produzione procederà secondo i piani. Tuttavia, trovare gli articoli nel mercato retail potrebbe essere un problema a causa della continua carenza di chip. Ciò significa che schede come la GeForce RTX 3050 e l’Arc A380, che dovrebbero essere posizionate a un prezzo inferiore ai 300 dollari, si troveranno probabilmente nei negozi a un costo ben superiore.