Nvidia è diventata il primo produttore di semiconduttori nella storia a superare la barriera dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, raggiungendo 1,01 trilioni di dollari, con azioni hanno continuato a salire tra l’impatto della diffusa adozione dell’IA generativa.

Al momento in cui scriviamo, le azioni di Nvidia sono scambiate a 407,13 dollari, con un guadagno del 4,6% rispetto al giorno precedente e un enorme aumento del 220% rispetto a un anno fa. Nvidia diventa una delle sei aziende che attualmente hanno una capitalizzazione di mercato superiore a 1.000 miliardi di dollari, unendosi ad Apple, Microsoft, Saudi Aramaco, Alphabet (Google) e Amazon.

L’incredibile ascesa di Nvidia nel corso dell’anno è avvenuta in concomitanza con l’esplosione dell’IA generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT, con aziende tecnologiche di primo piano come Google, Meta e Microsoft che hanno investito pesantemente in infrastrutture di IA per potenziare le loro capacità di IA. Nvidia ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’ecosistema di hardware e, forse ancora più importante, di software che sta alimentando la rivoluzione dell’IA.

Con una leadership incontrastata nella potenza di elaborazione hardware dell’IA e la forza del suo modello di programmazione software CUDA, Nvidia non sembra avere un chiaro avversario per la sua posizione di leadership.