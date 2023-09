Le principali aziende di design di chip del mondo hanno registrato un significativo aumento dei ricavi a causa dell’attuale frenesia dell’IA generativa. Secondo TrendForce, le aziende hanno raggiunto un totale di $38,1 miliardi, segnando un aumento del 12,5% rispetto al trimestre precedente. Nvidia, che ha venduto hardware per data center par a un valore di $10 miliardi, si è confermata come la più redditizia azienda di design di chip, senza fabbriche, superando Qualcomm nella classifica globale.

Nvidia ha capitalizzato sull’impennata globale dei servizi di intelligenza artificiale, basati su grandi modelli linguistici, vedendo i suoi guadagni nei data center aumentare del 105%. Questa crescita è stata ulteriormente alimentata dal lancio, e dalla spedizione, dei loro innovativi sistemi Hopper e dell’architettura HGX basata su Ampere. Di conseguenza, gli utili di Nvidia nel secondo trimestre, hanno raggiunto l’incredibile cifra di $11,33 miliardi, segnando un aumento del 68,3% rispetto al trimestre precedente, secondo TrendForce.

Dall’altra parte, Qualcomm, ha affrontato numerose sfide nel secondo trimestre. Il mercato degli smartphone Android è diminuito, il che ha comportato una diminuzione dei ricavi dell’azienda (anche se gli anticipi dell’acquisto di modem da parte di Apple hanno contribuito a bilanciare la situazione e a evitare un ulteriore tracollo). Qualcomm ha dichiarato ricavi per il secondo trimestre di circa $7,17 miliardi, registrando una diminuzione del 9,7% rispetto al trimestre precedente.

Credits: NVIDIA

Broadcom, un altro importante attore, ha chiuso il trimestre con un fatturato vicino a $6,9 miliardi, in linea con le performance del trimestre precedente. Sebbene l’azienda abbia beneficiato della domanda guidata dall’IA, in particolare per switch e router di alta gamma, ha anche affrontato sfide in settori come lo storage dei server e la banda larga.

AMD, ora un importante fornitore di CPU per server, ha registrato un fatturato di circa $5,36 miliardi nel secondo trimestre. Le prestazioni dell’azienda sono state influenzate da una diminuzione delle vendite di GPU per il gaming e di chip embedded. Nel frattempo, MediaTek ha vissuto una ripresa, con ricavi nel secondo trimestre che hanno raggiunto solidamente i $3,2 miliardi, grazie a componenti come i SoC per TV e il Wi-Fi.

Mentre il settore guarda al terzo trimestre, secondo TrendForce si respira molta cautela. Sebbene i livelli di inventario sembrino promettenti, si nota un calo evidente nella domanda degli utenti finali. Tuttavia, l’interesse crescente per l’IA, e dei grandi modelli linguistici da parte delle principali aziende, suggerisce il potenziale per una crescita continua, con proiezioni che indicano un altro aumento a due cifre per le principali aziende di progettazione di circuiti integrati.