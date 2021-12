NVIDIA svela RTX 2050, MX570 e MX550 per laptop gaming e creator

Tramite un comunicato stampa, NVIDIA ha annunciato oggi nuove GPU mobile che vanno ad aggiungersi alla sua line-up di schede grafiche per notebook: GeForce RTX 2050, MX570 e MX550. La prima, facente parte della linea GeForce RTX 20, presenta RT Core, Tensor Core e NVIDIA Encoder per sfruttare tutte le tecnologie all’avanguardia dell’azienda, come ray tracing, DLSS, Reflex e Broadcast. Inoltre, la GeForce RTX 2050 è perfettamente compatibile con la tecnologia NVIDIA Optimus per garantire il perfetto equilibrio tra lunga durata della batteria e prestazioni ottimali.

La GeForce MX570, la più veloce delle GPU MX, è ideale per gli utenti che cercano un laptop per lavorare ma non disdegnano anche farsi qualche partita ai titoli del momento. Dotata di CUDA Core più efficienti dal punto di vista energetico e con velocità di memoria più elevate rispetto alle precedenti GPU MX, MX570 offre tutto quello che server per garantire maggiori prestazioni rispetto alle più recenti GPU integrate in ambiti come il fotoritocco, video editing e, ovviamente, gaming.

GeForce MX550 viene proposta come un aggiornamento della GeForce MX450, con più CUDA Core e velocità di memoria più elevate rispetto a prima. Di conseguenza, la GPU fornisce un notevole incremento in termini di prestazioni ed efficienza per le attività di foto e video-editing, quali l’utilizzo di Adobe Lightroom e Premiere Pro, nonché un’esperienza gaming migliore rispetto a una iGPU. Per ulteriori informazioni inerenti ai prodotti NVIDIA per il mondo laptop, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale.

Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato anche degli ultimi rumor inerenti alla scheda grafica GeForce RTX 3050 di NVIDIA, la quale dovrebbe essere commercializzata in due varianti dotate di diverse quantità di memoria a bordo e numero di CUDA core. Nel caso foste interessati, trovate il nostro articolo dedicato al seguente indirizzo.