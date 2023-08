Nel settore, in continua evoluzione, dell’intelligenza artificiale, Nvidia si conferma ancora una volta come una delle aziende più all’avanguardia, annunciando il lancio, in un futuro prossimo, di un chip che promette di rivoluzionare il settore. La crescente richiesta di esecuzione di modelli di IA di grandi dimensioni, ha spinto l’azienda a introdurre il nuovo chip GH200, destinato a smottare il settore grazie alle sue incredibili caratteristiche.

La notizia del rilascio del GH200 arriva in un momento cruciale, quando le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale stanno guadagnando terreno in praticamente tutti i settori, dall’elaborazione del linguaggio naturale, fino ai database vettoriali.

Nvidia, già nota per il suo dominio nel fornire processori ad alte prestazioni per l’IA generativa, ha dichiarato che il GH200 è stato progettato per affrontare “i carichi di lavoro di IA generativa più complessi”, aprendo nuove prospettive per la creazione e l’implementazione di modelli avanzati.

La caratteristica distintiva del GH200 risiede nella sua potenza migliorata e nella capacità di gestire elaborazioni ad alta intensità. Con una GPU simile all’H100, attualmente il modello di punta di Nvidia nell’ambito dell’IA, il GH200 può vantare una capacità di memoria triplicata rispetto al suo predecessore. Questo salto quantitativo nella capacità di elaborazione, promette dunque di consentire l’esecuzione agevole di quei complessi modelli di IA, che richiedono una potenza di calcolo considerevole.

Secondo quanto dichiarato da Nvidia, i primi sistemi equipaggiati con il GH200 dovrebbero debuttare nel secondo trimestre del 2024. Tuttavia, l’azienda non ha ancora svelato il prezzo del suo nuovo gioiello tecnologico, permettendoci di fare esclusivamente un paragone con la linea H100, la quale, attualmente, è venduta a un prezzo di circa 40.000$ e rappresenta il modello più potente dell’offerta di Nvidia nel campo dell’IA.

NVIDIA

Attualmente, i modelli di IA più complessi, richiedono una potente GPU per gestire le elaborazioni necessarie alla generazione di testi e immagini. Con l’aumentare delle dimensioni, e della complessità dei modelli, la necessità di risorse di calcolo e cresciuta esponenzialmente, arrivando al punto che persino con le potenti GPU H100 di Nvidia, ci si trova costretti a suddividere i modelli tra diverse unità di elaborazione per poterli far funzionare in modo efficiente.

Nonostante la crescente concorrenza nel settore, Nvidia detiene ancora una posizione quasi monopolistica nell’ambito delle GPU adatte all’IA generativa, infatti i giganti del cloud computing come AWS, Azure e Google, si affidano alle GPU Tensor Core H100 di Nvidia per alimentare le proprie piattaforme di IA.

Nonostante la posizione di Nvidia sul mercato, però, la competizione rimane serrata, in quanto l’azienda si trova a dover fronteggiare le proposte di AMD, la quale punta a intensificare la produzione delle proprie GPU per l’IA nel quarto trimestre di quest’anno. La battaglia per la supremazia nell’ambito dell’IA generativa si fa sempre più accesa, aprendo le porte a uno scenario nel quale i futuri progressi si riveleranno davvero interessanti.