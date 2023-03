Buone notizie per coloro che erano intenzionati ad acquistare una nuova scheda grafica NVIDIA appartenente all’ultima serie RTX 40 (Ada Lovelace). Infatti, l’azienda californiana ha tagliato il prezzo della RTX 4090 Founders Edition suo sito ufficiale. Il sito cowcotland ha infatti riportato che invece dei 1.859€ a cui veniva proposto in precedenza (già inferiore rispetto all’originale costo di 1.949€), il prodotto è sceso a 1.819€, con una diminuzione di 40€.

Photo Credit: NVIDIA Germania

Come ricordato da VideoCardz, I prezzi delle GPU RTX 40 per desktop in Europa non sono cambiati molto dal loro lancio, ma attualmente è possibile trovare i tre modelli al di sotto del prezzo di vendita consigliato. Ecco un elenco riassuntivo:

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition: 1.959€ → 1.819€ (-7%)

NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition: 1.469€ → 1.399€ (-5%)

NVIDIA GeForce RTX 4080 Custom: 1.469€ → 1.229€ (-16%)

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Custom: 899€ → 875€ (-3%)

Ovviamente, è altamente probabile che in futuro la situazione migliori ulteriormente e sarà possibile acquistare questi articoli a un prezzo ulteriormente ribassato.

Un paio di giorni fa, vi abbiamo parlato della futura new entry nella lineup RTX 40, ovvero la RTX 4070, che andrà a occupare la fascia media del mercato, posizionandosi appena al di sotto della RTX 4070 Ti (ex 4080 12GB). La RTX 4070 avrà la medesima GPU AD104 della RTX 4070 Ti, ma in una versione ridotta, ovvero dotata di 5.888 core CUDA e con un range di frequenze operative compreso tra 1.920 e 2.475 MHz, accompagnata da 12GB di memorie GDDR6X su un’interfaccia a 192 bit. Anche se la GPU AD104 è stata fortemente ridimensionata, la RTX 4070 offrirà prestazioni di calcolo di circa 29 FP32 TFLOPS, in linea con quelle della RTX 3080 della passata generazione. La scheda dovrebbe debuttare sul mercato il prossimo mese e, per scoprire ulteriori dettagli in merito, vi invitiamo a leggere il nostro precedente articolo dedicato.