Nvidia vi regala una RTX 3090, inizia oggi la GTC 2021

Siete pronti ad avventurarvi in una entusiasmante caccia al tesoro con il palio una GeForce RTX 3090? Se la risposta è sì, sarete contenti di sapere che oggi ha inizio ufficialmente la Nvidia GTC 2021 (Graphics Technology Conference) e l’azienda ha preparato per tutti voi una caccia al tesoro per coinvolgervi nell’evento online dedicato alle GPU del marchio. Proverete a portarvi a casa l’introvabile BFGPU?

La conferenza annuale Nvidia GTC avrà inizio proprio oggi, a partire dalle ore 17:30 italiane. Dato che siamo ancora nel bel mezzo della pandemia, la GTC 2021 sarà tenuta completamente online con il CEO di Nvidia Jensen Huang che ha in programma di tenere il proprio keynote dalla sua leggendaria cucina.

Cosa estrarrà questa volta dal forno? È finalmente giunto il tempo di svelare al mondo la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti?

Per dare al pubblico una motivazione in più per partecipare all’evento online, il chipmaker sta offrendo una valanga di premi, tra cui la scheda grafica GeForce RTX 3090 attualmente sogno segreto di tutti i gamer.

Nvidia ha lasciato furtivamente un piccolo easter egg nel video di 30 secondi pubblicato per pubblicizzare la GTC. Il video termina con un curioso neurone dorato dotato di lampadine lampeggianti. Sembra che un messaggio nascosto sia stato codificato in codice Morse e si possa decifrare in “tesoro nascosto” (hidden treasure). Riassumendo tutti i successivi passaggi, la prima mappa del tesoro porta a una landing page segreta dove Nvidia spiega il regolamento della caccia al tesoro e incoraggia gli utenti a continuare a scoprire gli altri segreti nascosti.

In seguito Nvidia ha pubblicato un altro breve video su uno dei suoi account Twitter, il quale potrebbe essere un buon posto per iniziare a cercare il prossimo indizio.

Join us at #GTC21 and be inspired by the captivating works of Refik Anadol, Pindar Van Arman with Kitty Simpson, Allison Parrish and more at the AI Art Gallery. https://t.co/oFRUN9x6yf pic.twitter.com/O4lVU2zBOw — NVIDIA GTC (@NVIDIAGTC) April 9, 2021

Non sappiamo ancora se la RTX 3090 possa essere nascosta alla fine di una difficile ed intricata caccia al tesoro o se gli indizi per portarsela a casa vengano nascosti nel video della conferenza, tuttavia crediamo valga la pena provare visto lo stato attuale del mercato GPU.