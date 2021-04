NZXT cerca ingegneri, Huawei mette in vendita il suo primo display

Due produttori che non ci saremmo mai aspettati di veder entrare nel mercato dei display per PC stanno per fare la loro prima mossa. NZXT sta assumendo personale qualificato per la realizzazione di nuovi monitor per PC o laptop, mentre Huawei ha già nel suo catalogo il primo prodotto disponibile all’acquisto con un gradito omaggio.

NZXT, come condiviso dalla testata PC Gamer, avrebbe appena pubblicato un annuncio di lavoro alla ricerca di un ingegnere capo nel settore dei Display/Monitor. Secondo l’annuncio la persona che verrà scelta sarà “responsabile dello sviluppo e della qualificazione dei display con pannello piatto per monitor da tavolo e prodotti portatili“, mentre i suoi compiti includeranno la ricerca delle migliori tecnologie di display dai fornitori e la definizione delle specifiche display per i prossimi prodotti NZXT.

Non sappiamo ancora con certezza se NZXT sta cercando di entrare nel mondo dei display per PC di fascia bassa, quella premium o magari sta iniziando a lavorare su un laptop con sopra il proprio marchio. Se la qualità dei monitor dell’azienda sarà simile a della della sua scheda madre N7 Z490 (ma anche degli altri prodotti del brand) allora ci si può tranquillamente aspettare degli schermi interessanti.

Anche Huawei si sta muovendo in un nuovo territorio (almeno per quanto riguarda il mercato occidentale) con l’arrivo del monitor Huawei Display 23,8″ FHD Fullview. Si tratta di un monitor IPS abbastanza basilare dalla diagonale di circa 23 pollici, risoluzione 1080p e la cui inclinazione può essere variata in verticale. Niente funzioni extra.

Al momento, in alcuni Paesi in cui il display è acquistabile, è persino possibile ricevere in omaggio Huawei MateDock 2 quando si effettua un ordine. Il monitor è disponibile all’acquisto anche in Italia ad un prezzo abbastanza conveniente presso molti altri rivenditori e anche tramite l’e-commerce ufficiale Huawei.