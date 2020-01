NZXT Controller RGB & Fan, per personalizzare il case in modo semplice ed economico

NZXT ha presentato una nuova soluzione semplice e (soprattutto) economia per personalizzare l’aspetto di qualsiasi case e averne sempre il controllo completo: il nuovo NZXT RGB & Fan controller.

Il nuovo dispositivo di NZXT è gestito da CAM, software gratuito di monitoraggio e gestione dell’hardware sviluppato dalla stessa NZXT, che permette di avere una panoramica completa sullo stato del PC e di impostare in maniera veloce e intuitiva la velocità delle ventole.

Il controller infatti dispone di tre porte dedicate con uscite da 10 W, a cui è possibile collegare tre ventole (una per ogni canale), controllabili tramite il software CAM, dal quale sarà possibile selezionarne la velocità attraverso due differenti metodi: intervenendo sugli RPM (rotation per minute) o sul voltaggio delle stesse.

Sono disponibili inoltre due porte dedicate all’illuminazione RGB, al quale è possibile collegare fino a 6 dispositivi per ogni canale per un massimo di 40 LED (80 in totale). Anche in questo caso sarà possibile intervenire sull’illuminazione tramite il software CAM. È possibile anche combinare diversi accessori RGB addressable compatibili per ogni canale (per un massimo di 6), tra cui NZXT LED Stripes, Underglow, Cable Comb e le ventole AER RGB.

Inclusi nella confezione ci saranno due applicatori in velcro 3M e due magneti (in modo da poter adattare il controller a qualsiasi chassis attualmente sul mercato), un cavo USB, un cavo SATA e tre cavi splitter per ventole. L’NZXT RGB & Fan controller sarà disponibile entro febbraio al prezzo di soli 24,99 dollari.