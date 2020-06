NZXT mostra un nuovo H510 a tema Rainbow Six

NZXT, uno dei brand di hardware più in voga all’interno del mondo PC, grazie alla collaborazione con Ubisoft presenta CRFT 06 H510 Siege, ovvero un case ispirato al popolare sparatutto tattico Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

CRFT 06 H510 Siege, sviluppato sulla base del popolare chassis NZXT H510, è il sesto case in edizione limitate del brand basato su licenze di videogiochi.

CRFT 06 H510 Siege gode delle stesse linee eleganti di H510, aggiungendo diverse feature ispirate all’omonimo gioco. Sul frontale, di colore nero, è presente il logo 6 illuminato e i pannelli laterali sono progettati per replicare le barricate utilizzate all’interno del gioco per difendersi dal team avversario. Insieme al case sarà presente anche una versione modificata a tema di NZXT Puck, ovvero un simpatico accessorio magnetico, da attaccare nel frontale o nel pannello di destra, in modo da ordinare i vari cavi e mantenere ordine sopra la nostra scrivania, oppure da utilizzare come porta cuffie.

Per il resto CRFT 06 H510 Siege presenta le stesse caratteristiche di NZXT H510, come la presenza sul frontale di una porta USB 3.1 Gen 2 di tipo C, una porta USB 3.1 Gen 1 di tipo A e un singolo jack audio a 4 poli per poter collegare un headset. La struttura del case è interamente in acciaio, in modo da renderlo estremamente solido e conferire una qualità tipica dei prodotti premium.

Come ogni case da gaming, la paratia sinistra è in vetro temperato in modo da rendere visibile tutto il nostro hardware. Come su NZXT H510, anche su CRFT 06 H510 Siege possiamo installare delle schede madri con formato massimo ATX, schede video con lunghezza massima di 381mm e dissipatori ad aria con altezza massima di 165mm.

Sarà possibile installare anche dei dissipatori a liquido All in One o creare un sistema di raffreddamento a liquido personalizzato. Possiamo installare un massimo di due radiatori: uno frontale con lunghezza massima da 280 mm e uno sulla parte posteriore da 120 mm. Quello frontale gode di un sistema di installazione semplificato grazie all’utilizzo di una staffa removibile.

La gestione del cable management su CRFT 06 H510 Siege, così come su NZXT H510, è estremamente semplice, grazie all’adozione di guide che rappresentano un passaggio obbligato dei cavi.

CRFT 06 H510 Siege sarà un’edizione limitata e conterà solo 500 esemplari al prezzo di 249,99 dollari. Se siete degli appassionati di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e volete ardentemente questo case, affrettatevi a comprarlo!