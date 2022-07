Nel corso degli ultimi anni, la californiana NZXT si è guadagnata un’ottima fama all’interno della community di PC Gamers. Il merito di questo successo è tutto da ritrovarsi nell’ottima qualità dei prodotti offerti (case in vetro temperato, luci RGB, dissipatori e componenti interne di varia tipologia), nell’ottimo servizio di assistenza al consumatore e nel costante impegno dell’azienda nel restare in contatto con la sua community, mostrando un “lato umano” che non è passato inosservato in ambito social.

Viene da se, quindi, che quando NZXT ha annunciato le sue prime schede di acquisizione, l’attesa attorno ai suoi nuovi prodotti si è rivelata fin da subito tangibile fra i giocatori. Noi abbiamo potuto testare a fondo la NZXT Signal 4K30, il modello top di gamma fra le schede di acquisizione proposte dall’azienda, e ora siamo pronti a dirvi se la promessa di farvi giocare senza perdita di qualità sia stata mantenuta da NZXT.

Unboxing della NZXT Signal 4K30

Come da tradizione per NZXT, un tocco di viola ravviva la scatola della NZXT Signal 4K30, la quale contiene una dotazione standard e minimale che, oltre alla scheda di acquisizione, comprende: un cavo HDMI (Premium High Speed, fino a 18 Gbps) e un cavo USB di tipo C. La NZXT Signal 4K30 si presenta con un design molto minimale, con un corpo a parallelepipedo, dagli angoli arrotondati, di dimensioni davvero contenute (102x82x14 mm).

Lo chassis della NZXT Signal 4K30 è solido e stabile, pulito nell’estetica e con solo le tre porte di connessione, e le bocchette di aerazione, a interromperne le simmetriche geometrie. La connettività è essenziale e presenta una porta USB-C per la connessione con il computer, una HDMI IN e una HDMI OUT per far passare attraverso alla scheda il segnale che, normalmente va dalla console/PC al monitor/televisore.

Collegamento della NZXT Signal 4K30

La NZXT Signal 4K30 è una scheda d’acquisizione plug-and-play e ciò significa che il collegamento è facile, immediato e non richiede particolari tecnicismi per essere utilizzata.

L’installazione è identica a come quella della maggior parte delle schede d’acquisizione: basta collegare un cavo HDMI alla console e all’ingresso IN della scheda e successivamente un altro cavo HDMI dalla TV all’ingresso OUT della NZXT Signal 4K30, concludendo con un cavo USB da tipo C a tipo A per scaricare i filmati e salvarli su un qualsiasi PC, o banalmente per effettuare streaming tramite StreamLabs, OBS, o altri software.

NZXT non ha sviluppato (almeno per ora) un software proprietario esclusivo per la scheda, ma sfrutta il già rodato NZXT Cam (solo per verificare codifica video e la risoluzione). Questo da un certo punto di vista è una mancanza percepibile, ma va comunque sottolineato che si tratta della prima vera scheda d’acquisizione per NZXT e crediamo che per chi cerchi un prodotto comunque dal facile utilizzo, non sia necessariamente un male.

Eventualmente, questo tramite i colleghi di SpazioGames, abbiamo scoperto che è possibile sfruttarla anche come ponte per trasformare una fotocamera in una webcam (considerate che in alcune situazioni le schede d’acquisizione richiedono un accessorio aggiuntivo molto costoso che permette questa caratteristica).

NZXT Signal 4K30, esperienza d’uso

Specifiche tecniche

Dimensioni 102x82x14 mm Audio 2 canali, 16bit, audio a 48kHz Passtrough HDR10 Porte 2 x HDMI 2.0 passthrough, USB 3.2 (Gen1) type-C HDMI HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2 e DVI 1.0

La nostra esperienza

Abbiamo testato questa scheda d’acquisizione facendo avanti e indietro dall’ufficio diverse volte. Perché specifichiamo questo? Perché le sue dimensioni e la sua compattezza la rendono ideale per essere spostata con facilità e in una condizione come la nostra dove registrare video diventa importante, dobbiamo ammettere che è stata davvero molto utile.

Abbiamo provato a registrare con diverse risoluzione e la qualità generale è sempre rimasto di alto livello e soprattutto fluida. Abbiamo giocato su PS5 e Xbox Series X|S in 4K a 60 fps HDR, riuscendo comunque a catturare immagini a 30 fps dalla qualità invidiabile, merito di un passthrough che funziona decisamente molto bene. Se preferite, è possibile anche catturare a 1080p a 60 fps, con un passthrough fino a 240 Hz.

La latenza è praticamente nulla, testimoniato dal fatto che l’abbiamo provata con Forza Horizon 5, Gran Turismo 7 e Halo Infinite, tre titoli in cui diventa fondamentale non subire input lag, trovandoci in una situazione che non ci ha fatto rimpiangere l’utilizzo della scheda. Da segnalare il fatto che dopo alcune ore di utilizzo la scheda ha cominciato a scaldarsi un po’, abbastanza normale considerando le sue ridotte dimensioni.

Un neo evidente è la mancanza di una porta audio dedicata (problema comune nelle schede d’acquisizione). Questo comporta che se registrate con delle cuffie collegate al controller, la scheda non riesce a catturare l’audio. Per questo NZXT ha pensato a un accessorio chiamato Chat Cable (venduto separatamente), che non è altro che uno splitter jack da 3.5 mm femmina-femmina che consente di collegare, in un ingresso le cuffie che sfruttiamo, e nell’altro un altro jack da 3,5 mm da collegare al PC, così da permettere alla scheda di acquisire anche l’audio stereo 16bit a 48kHz se dovessimo sfruttare un headset collegato al controller.