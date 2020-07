Oculus Quest, avvistato il secondo modello

La scorsa settimana vi avevamo parlato di alcuni rumor inerenti al nuovo modello di Oculus Quest, dispositivo per la realtà virtuale commercializzato lo scorso anno, equipaggiato con un SoC Snapdragon 835 ed in grado di effettuare operazioni di tracciamento nello spazio grazie alle fotocamere integrate. Il visore ha visto la sua popolarità crescere nel corso del tempo, non solo perché si tratta, in pratica, di un headset stand alone che può essere utilizzato in tutta libertà anche senza l’impiego di un PC o smartphone, ma grazie a costanti ed importanti aggiornamenti che hanno aggiunto diverse possibilità, come il tracking diretto delle mani o l’introduzione di Oculus Link, cavo che, collegato al proprio personal computer, consente di trasformarlo in una sorta di Rift S aumentando, in tal modo, la libreria di titoli accessibili e la sua versatilità.

Nikkei aveva riportato che Facebook, società che possiede Oculus, avrebbe iniziato la produzione del nuovo Quest proprio entro la fine di questo mese e sembra, a questo punto, che l’informazione fosse veritiera. Infatti, è trapelata in rete una prima immagine di questo modello che, come potete vedere, offre dei controller Oculus Touch aggiornati ed una serie di piccole modifiche per migliorare l’ergonomia generale del visore, anche se le vere differenze sostanziali dovrebbero essere state apportate ai componenti interni, grazie all’implementazione di un processore più potente ed un display dotato di una frequenza di aggiornamento più elevata.

Ovviamente, al momento non ci resta altro che attendere un vero e proprio annuncio ufficiale da parte di Oculus per scoprire tutte le novità inerenti al prodotto. Recentemente la compagnia ha inoltre terminato la produzione del suo headset economico Oculus Go per concentrarsi su Quest, il quale ha registrato un importante aumento dei suoi volumi di vendita, portando la compagnia a decidere di incrementarne la produzione fiduciosa sugli sviluppi futuri del mercato. Stando a diverse voci non confermate, anche Sony starebbe lavorando ad una versione aggiornata del suo Playstation VR per Playstation 5, console di prossima generazione che debutterà sul mercato durante il periodo invernale.