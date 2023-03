Cooler Master ha annunciato il lancio ufficiale di Mobius 120 OC, ventola da 120mm progettata per soddisfare gli utenti Enthusiast e i videogiocatori. La ventola offre funzionalità innovative, garantendo un funzionamento silenzioso e un completo controllo sulle prestazioni.

Mobius 120 OC presenta un design a lama ad anello con pale interconnesse per una maggiore rigidità strutturale e un flusso d’aria direzionato, caratteristiche che hanno reso celebre la gamma Mobius in passato. Per minimizzare le vibrazioni, la ventola è dotata di un design di montaggio angolare brevettato con piedini in gomma per garantire stabilità e silenziosità, raggiungendo una velocità di 3200 RPM. A differenza di quanto siamo abituati a vedere ultimamente qui non ci sono LED RGB, per la felicità di chi vuole una build che sia il più sobria possibile.

Inoltre, utilizzando un design a doppio cuscinetto a sfera, Cooler Master aumenta la durata della ventola e diminuisce ulteriormente il livello di rumore. Gli ingegneri di Cooler Master hanno implementato un interruttore toggle che permette all’utente di regolare la velocità della ventola senza dover fare affidamento sul software o sul controllo BIOS. Infine, il centro del motore è realizzato in metallo per migliorare la stabilità e aumentare la durata della ventola.

La ventola Mobius 120 OC sarà disponibile nel nostro paese a partire dalla fine del mese di marzo, al prezzo consigliato di 34 €.