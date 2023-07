Se fino ad ora avete trovato ottime offerte su monitor gaming di grandi dimensioni, ma avete bisogno di un modello più compatto, sappiate che avete ancora tempo per approfittare di un incredibile sconto sul Samsung Odyssey G3 da 24″. Per ancora un’oretta circa, potrete acquistarlo a soli 139,90€, il prezzo più basso mai visto finora per questo monitor.

Tuttavia, è importante notare che anche nelle ultime ore del Prime Day 2023 è necessario essere abbonati ad Amazon Prime per poter usufruire di questi ultimi sconti. Se siete arrivati solo adesso, vi invitiamo ad iscrivervi immediatamente per non perdere le offerte dell’ultimo minuto. Detto ciò, nei prossimi paragrafi esploreremo le caratteristiche di questo monitor gaming.

La tecnologia VA presente su questo modello assicura angoli di visuale molto ampi, garantendo una qualità visiva da qualsiasi angolazione. Ogni immagine sarà resa in modo vivido ma realistico, per un apprezzamento dei dettagli paragonabile a monitor che, senza offerte, costerebbero molto di più.

Con un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms, Samsung Odyssey G3 offre immagini fluide e senza sfocature, consentendovi di reagire rapidamente a ogni situazione di gioco, oltre a rendere più fluide anche le tipiche schermate di Windows. A ciò si aggiunge la tecnologia FreeSync Premium, che sincronizza in modo intelligente il monitor con la vostra eventuale scheda video dedicata, eliminando l’effetto di screen tearing e minimizzando il ritardo di input.

La base regolabile in altezza e la funzione di pivot danno un ulteriore valore a questo piccolo monitor da gaming, consentendovi di posizionarlo in modo ottimale in base all’altezza vostra e a quella della scrivania. Inoltre, la modalità Flicker Free e Eye Saver riducono l’affaticamento degli occhi, consentendovi di stare anche molto tempo davanti allo schermo senza accusare stanchezza visiva.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

