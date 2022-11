Siete interessati ad approfittare delle offerte del Black Friday 2022 per acquistare un monitor da gaming prestante? Niente paura! In questo articolo vogliamo proporvi l’acquisto di uno dei migliori prodotti del mercato, vale a dire il Samsung Odyssesy G5, ora disponibile a poche centinaia di euro e con la possibilità di riceverlo in tempi record.

Sul sito del colosso statunitense, infatti, il Samsung Odyssesy G5 è ora venduto a “soli” 259,90€ al posto di 409,00€, oppure in cinque comode rate di Amazon da 51,98€. Lo sconto è del 36%, che si traduce in un taglio netto di 149,10€. Insomma, stiamo parlando di un’offerta da prendere sicuramente al volo e che vi farà giocare al massimo del dettaglio.

Come abbiamo specificato, si tratta di una promozione incredibile, considerando le specifiche tecniche di questo dispositivo. Questo monitor, difatti, possiede un ampio schermo da 32 pollici con una risoluzione nativa in WQHD (2560×1440 pixel), vale a dire 1,7 volte quella di un semplice monitor FullHD. Oltre a ciò, questo dispositivo vanta una frequenza d’aggiornamento fino a 144 Hz, il che consente ai videogiocatori competitivi di ottenere un’esperienza quanto più possibile fluida.

Non bisogna dimenticare che questo accessorio vanta uno schermo curvo, con un raggio di curvatura di 1000R, che consente di ottenere una visuale ampia e avvolgente, in modo tale da aumentare esponenzialmente l’immedesimazione in game. Inoltre, con un ritardo di 1 millisecondo, non ci saranno incertezze durante la fruizione di qualsiasi contenuto.

In buona sostanza, stiamo parlando dunque di un monitor che può davvero fare la differenza, ed è perfetto per tutti coloro che desiderano migliorare la propria postazione da gaming senza spendere tanti soldi. Il nostro consiglio è quello di affrettarvi, considerando il fatto che ci sono pezzi limitati e possono andare a ruba in qualsiasi momento.

Ciò detto, un altro nostro consiglio è quello di visitare la pagina Amazon dedicata al Black Friday, con l'invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate aggiudicarvi non solo questo monitor al prezzo più basso di sempre, ma anche tanti altri disponibili in offerta!

