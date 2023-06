Il mercato dei monitor da gioco ultrawide è in continua crescita e negli ultimi anni sono stati annunciati diversi modelli per rispondere a quelle che sono le esigenze dei videogiocatori. Samsung a questo proposito non è da meno e, nelle scorse ore, ha comunicato la disponibilità del suo nuovo Odyssey OLED G9 DQHD da 49″, ovvero un monitor con tecnologia OLED e risoluzione Dual Quad HD (5120 x 1440).

Si tratta quindi di un monitor di grandi dimensioni, curvatura 1800R e naturalmente un rapporto di aspetto non indifferente di 32:9. Come anticipato, Odyssey OLED G9 DQHD è un monitor pensato per videogiocatori e pertanto restano confermate specifiche dedicate a questo genere di utilizzo. Il display vanta un tempo di risposta di 0,03 ms (GTG), una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e la compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro.

Display : Dimensioni: 49″, 32:9 Risoluzione: Dual QHD (5.120 × 1.440 pixel) Pannello: OLED Curvatura: 1800R Processore: Neo Quantum Processor Pro HDR: VESA DisplayHDR True Black 400 Luminosità: 250nits

: Gaming : Response time: 0,03ms (GtG) Refresh rate: 240 Hz Sync tech: AMD FreeSync Premium Pro + VESA Adaptive Sync Funzioni smart: Applicazioni Smart TV, IoT Hub, Assistente Vocale

: Design : Colorazione: Silver Metal Illuminazione: CoreSync & Core Lighting + Supporto: HAS / Tilt / VESA

: Multimedia : Interfaccia: 1 DP(1.4) / 1 HDMI (2.1) / 1 Micro HDMI (2.1) / USB Hub Speaker audio: 5W x 2 Telecomando con ricarica USB-C

Per quanto riguarda la connettività, Odyssey OLED G9 DQHD beneficia di due porte HDMI 2.1 (una full size, una micro) e una singola connessione DisplayPort 1.4. Coloro che necessitano di numerose porte USB saranno lieti di sapere che il display prevede un piccolo hub dedicato alla gestione delle periferiche. Disponibile inoltre la possibilità di accedere direttamente a servizi di streaming di giochi come Nvidia GeForce Now e Xbox Game Pass grazie al Wi-Fi integrato. Altre caratteristiche includono doppi altoparlanti da 5 watt insieme a CoreSync e Core Lightning +, dedicati agli appassionati di sistemi RGB.

Samsung Odyssey OLED G9 DQHD è disponibile al momento esclusivamente sul sito ufficiale ad un prezzo di 2.199 euro. Fino al 2 luglio, pre-ordinando il monitor sul sito di Samsung.com, sarà possibile ricevere in regalo uno smartphone Galaxy S22 da 128GB aderendo all’operazione premi su Samsung Members.