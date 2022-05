In occasione del Computex 2022, Samsung ha rinnovato la propria lineup di monitor gaming, aggiungendo alla già vasta famiglia di prodotti i nuovi Odyssey Neo G7 e Odyssey Neo G4, quest’ultimo disponibile in due varianti.

Odyssey Neo G7 ha una diagonale di 32 pollici, è equipaggiato con un pannello VA 4K con copertura del 95% della gamma DCI-P3, frequenza d’aggiornamento di 165Hz e curvatura 1000R, con retroilluminazione Quantum Mini LED con 1196 zone di local dimming e luminosità di picco che tocca i 1000 nit.

Il monitor supporta poi AMD FreeSync Premium Pro ed è compatibile con G-Sync, inoltre è certificato HDR10+, HDR10+ Gaming e Quantum HDR 200, mentre la dotazione porte offre due HDMI 2.1 (quindi è pienamente compatibile anche con Xbox Series X e PS5), una DisplayPort 1.4, due USB 3.0 tipo A e un jack da 3,5mm. Presenti ovviamente le classiche funzionalità software della gamma Samsung Odyssey quali Picture in Picture, Black Equalizer, Low Input Lag e altre.

I nuovi Odyssey Neo G4 contano invece due modelli, differenziati solamente dalle dimensione della diagonale: uno è da 25 pollici, l’altro da 27 pollici. Entrambi poi vantano un pannello IPS Full HD con frequenza d’aggiornamento di 240Hz e tempo di risposta di 1ms, caratteristiche chiave per avere ottime prestazioni nei giochi; la luminosità massima raggiunge i 400 nit, mentre la copertura dello spazio sRGB è del 99%.

Anche in questo caso troviamo la compatibilità con AMD FreeSync Premium e G-Sync, oltre alle funzionalità elencate prima come Black Equalizer e così via. In termini di porte, a disposizione troviamo due HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 e un jack da 3,5mm.

Al momento non ci sono informazioni su prezzi e disponibilità dei nuovi monitor Samsung Odyssey, ma vi terremo aggiornati in merito.