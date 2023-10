Odyssey Neo G7, monitor gaming 32" 4K scontato di quasi 600€

Solo settimana scorsa si è consumata la Festa delle Offerte Prime, l'evento di Amazon dedicato agli utenti Prime con migliaia di prodotti in sconto. Questo non vuol dire però che le offerte siano finite, come quella che vi proponiamo in questa news.

Infatti vi segnaliamo che il monitor gaming Samsung Odyssey G7 è scontato di ben 570€, raggiungendo quindi il prezzo più basso di sempre di 888€! Mai questo monitor era sceso sotto i 900€, anzi nell'ultimo mese avevo subito un netto rialzo.

Samsung Odyssey Neo G7, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor è sicuramente adatto se siete dei PC gamer con a disposizione un ottimo computer da gioco e volete uno dei migliori display in circolazione a cui non mancano tutte le migliori tecnologie.

Grazie al pannello Mini-LED e all'HDR2000 avrete una qualità dell'immagine invidiabile con neri profondi e contrasti elevati. Il display è da 32" con risoluzione 4K a 165Hz e grazie al tempo di risposta di 1ms e al FreeSync Premium Pro non avrete mai problemi di fluidità, a patto che abbiate una delle migliori schede video in circolazione.

Inoltre, grazie alla funzione Auto Source Switch Pro+, potrete collegare rapidamente il vostro PC/notebook e la vostra console e il monitor rileva quando i dispositivi collegati sono accesi e attiva istantaneamente il nuovo segnale sorgente.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

