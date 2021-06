Odyssey X, il nuovo case per PC configurabile in tre modalità

Il 21 e 22 giugno c’è l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Lian Li ha annunciato il case per PC Odyssey X estremamente versatile, che può trasformarsi in tre configurazioni per regolarne il flusso d’aria. Oltre a modificare il modo in cui l’aria scorre attraverso il case, le diverse modalità forniscono ciascuna un aspetto estetico diverso. Il nuovo case è disponibile a 500 dollari.

Come spiega Windows Central, al momento della spedizione, l’Odyssey X sarà in modalità Dinamica, che supporta fino a due radiatori da 360 mm. Inoltre include le parti necessarie per passare alla modalità Dynamic-R (rotate), che ruota il supporto della scheda madre per migliorare il raffreddamento della GPU. La modalità ruotata scambia anche l’accesso alle porte della scheda madre nella parte superiore del case. La modalità Dynamic-R supporta un radiatore da 480 mm e un radiatore da 280 mm o due radiatori da 360 mm.

La configurazione finale è denominata invece modalità Performance, che capovolge il case Odyssey X di 90 gradi per fornire un migliore flusso d’aria. Supporta anche due radiatori da 360 mm o un radiatore da 480 mm e un radiatore da 280 mm.

Indipendentemente dalla configurazione in cui si trova l’Odyssey X, il case supporta i componenti per il raffreddamento a liquido. Al suo interno può contenere radiatori fino a 480 mm, nove ventole da 120 mm o sette ventole da 140 mm. Oltre ad avere tre opzioni di configurazione, l’Odyssey X è disponibile in due colori: nero o una combinazione nero e argento. Il case è realizzato in alluminio premium e i pannelli invece sono in vetro temperato scuro da 4mm.

Oltre a essere versatile e “modulare”, il case è davvero elegante e consente di effettuare un ottimo cable management per nascondere i fastidiosi cavi che ne rovinano la resa estetica. Sono presenti i fori passacavi e 5 canali per cavi dotati di fascette in velcro, per fare un cable management ottimale. Inoltre, la copertura superiore della modalità Dynamic viene convertita in una copertura per i cavi in modalità Performance, migliorando l’aspetto della build. Dietro al posto per la scheda madre sono presenti tre spazi per montare gli SSD da 2,5” o HDD da 3,5”. Attualmente il case è disponibile su Newegg a 499,99 dollari con spedizioni previste a partire dal 12 luglio 2021 e un acquisto di massimo tre pezzi per utente.