Al giorno d’oggi è sempre più importante la privacy, soprattutto durante la navigazione web, infatti sempre più utenti decidono di dotarsi di una VPN. Se desiderate migliorare la sicurezza delle vostre ricerche, in questo articolo vogliamo approfittare per parlarvi della nuova e recente iniziativa di Atlas VPN, che ora passa ad un prezzo super.

La VPN (virtuale private network NdR) è uno strumento praticamente essenziale per poter migliorare la propria privacy durante la navigazione web, dato che permette di evitare qualsiasi minaccia presente nelle pagine web. Per questo motivo, l’offerta di Atlas diventa praticamente allettante, dato che mette a disposizione l’abbonamento di 3 anni del suo servizio con uno sconto dell’83%, vale a dire a 1,62€ e ben tre mesi in omaggio.

Photo credit: Atlas VPN

Atlas VPN, inoltre, garantisce il pieno rimborso per i primi 30 giorni dopo l’attivazione, consentendo a tutti i suoi potenziali clienti di testare le funzionalità del servizio e decidere liberamente se tenerla oppure passare ad un altro competitor.

Le sue funzioni sono davvero molte. Tra queste troviamo la possibilità di evitare i classici blocchi geografici dai contenuti di streaming on-demand, e dunque potrete guardare tutti i film e tutte le serie televisive di Netflix, Prime Video e Disney+ anche fuori il territorio italiano. Non manca un Adblocker integrato, che limita le pubblicità più invasive.

Insomma, stiamo parlando di una VPN che non ha nulla a che vedere con le soluzioni gratuite e, considerando il suo nuovo prezzo, diventa un best-buy della categoria. Ciò detto, non resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta. Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

