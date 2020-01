Offerta di inizio anno Udemy, migliaia di corsi online a soli 9,99€!

È iniziato il 2020 ed il momento dei buoni propositi e quale miglior modo di iniziare un anno nuovo se non quello di migliorare le proprie conoscenze. Udemy lo sa e ha quindi pensato di dedicare a tutti i propri utenti la miglior promozione possibile offrendo migliaia di corsi online a soli 9,99€! Vi ricordiamo che Udemy è la risorsa online per l’apprendimento e l’insegnamento leader a livello mondiale, in cui gli studenti possono acquisire nuove competenze grazie a contenuti on demand disponibili in una libreria di oltre 130.000 corsi completi e master tenuti da docenti esperti. L’ampio catalogo di corsi, di cui centinaia in italiano, copre le più svariate competenze richieste attualmente nel mondo del lavoro, come ad esempio: sviluppo web e app, linguaggi di programmazione, IT e software, marketing, design, business e finanza, lingue, produttività in ufficio, sviluppo personale, ma anche hobby e molto altro.

Con “Le offerte di inizio anno” avrete accesso a tantissime proposte prese dalle categorie elencate poco sopra ma, per facilitarvi la scelta, abbiamo fatto una selezioni di alcuni dei migliori corsi a cui potreste iscrivervi. Ecco quindi la nostra selezione creata appositamente per voi.

Alcuni dei migliori corsi in offerta

e-Commerce: Come Vendere Online su Amazon, eBay e Sito Web

Questo NON è un corso per “fare i soldi gratis”. Sperare di trovare merci cinesi da rivendere a prezzo maggiorato è una speculazione, non è un business, e si chiama parassitamento della catena di distribuzione! Questo è un corso di business, non di speculazione. Questo NON è un corso tecnico. Benché vedremo tecnicamente come creare il tuo sito di e-commerce, e vedremo anche tecniche di vendita che ti saranno utili, questo è un corso focalizzato sulla gestione delle procedure interne, sul organizzazione dell’attività con i partners chiave (Amazon, eBay, corrieri, fornitori, ecc), sull’implementazione delle performance della tua attività. Questo è un corso di business, non di HTML.

Adobe Photoshop CC: il corso essenziale

Che siate utenti navigati di Adobe Photoshop CC, oppure completamente all’oscuro di cosa sia un’immagine composta da pixel, questo corso vi metterà in grado di diventare veri professionisti del fotoritocco, del fotomontaggio e dello sviluppo fotografico dell’immagine digitale. Questo corso condensa tutta la mia esperienza maturata sino ad ora nella conoscenza di Adobe Photoshop, e si prefigge di trasmettervi, nella maniera chiara e semplice che da sempre mi caratterizza, quello che di questo strumento dovete assolutamente conoscere per diventare veri e propri professionisti dell’elaborazione dell’immagine digitale moderna, niente di più e niente di meno: solo l’essenziale!

Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato

Il corso mira ad un unico obiettivo: formarti nell’utilizzo efficace di questo applicativo tramite un approccio molto pratico, corredato da molti quiz ed esercizi di diversa difficoltà. Le lezioni seguono una logica studiata meticolosamente e frutto di innumerevoli ore di lezione in aula presso importantissime società e Corporate in campo bancario, assicurativo, energetico e informatico. Si è cercato di dare al corso un’impronta snella per quanto possibile (nessun video dura più di 10-12min, di media 7-8min) ma soprattutto, tenendo conto che l’80% dei risultati sono ottenuti dal 20% delle potenzialità di Excel, si è dato ampio spazio agli argomenti che la mia esperienza, sia nel campo applicativo che come docente, ritiene utile ed essenziale per conseguire una piena maturità nell’utilizzo pratico dello strumento, consentendo di lavorare al meglio in qualsiasi settore voi operiate.

Corso di Fotografia Base

Hai una fotocamera e vorresti scoprire come usarla al meglio? Il segreto non è nella conoscenza del mezzo, ma nello sviluppo di una “sensibilità” e spirito di “osservazione” dal quale possono scaturire belle foto. Se vuoi imparare a capire come si sceglie qualcosa che meriti di essere fotografato allora questo videocorso fa per te! Comprenderai le impostazioni base per gestire al meglio la luce, lo sfuocato il rumore e molto altro ancora. Accrescerai inoltre la tua sensibilità e consapevolezza fotografica attraverso un processo di revisione e selezione delle fotografie, unitamente ad una leggera post-produzione, tesa a far comunicare meglio alle immagini ciò che i tuoi occhi hanno visto al momento dello scatto! Ti aiuterò ad usare al meglio le funzionalità essenziali della tua fotocamera, per ottenere scatti frutto non più del caso (o dell’automatismo) ma della consapevolezza!

Creare video con la fotocamera Reflex

Le fotocamere Reflex vengono integrate sempre più spesso nelle produzioni video per via delle loro qualità intrinseche. La possibilità di disporre di ottiche intercambiabili, unita all’ampiezza del sensore, consentono di ottenere filmati di una qualità elevata, al punto che spesso vengono usate anche durante intere produzioni cinematografiche. Ebbene si, quella fotocamera che tieni al collo, con la quale fai solo fotografie è in verità una fantastica videocamera. Devi solo capire come va usata al meglio. In effetti, il passaggio dalla foto al video non è così scontato. Ci sono così tante cose nuove da considerare, che è facile perdersi e iniziare a fare video col piede sbagliato. Per questo motivo, il videocorso che ti propongo è pensato proprio per chi ha una reflex (o mirrorless) e desidera avvicinarsi al mondo del video.

