Offerta ExpressVPN: coupon ufficiale per uno sconto del 49%

Vi segnaliamo che è tornata disponibile l’ottima promozione di ExpressVPN che vi permette di ottenere uno sconto pari al 49% sulla sottoscrizione di un abbonamento annuale, con in più ben 3 mesi di servizio in regalo, per un totale di 15 mesi di abbonamento! Un’offerta ottima, specie perché se parliamo di ExpressVPN, parliamo di quello che è stato sicuramente il miglior servizio VPN del 2019 per velocità, privacy, sblocco dei siti e gestione delle reti P2P

La promozione è valida sulla sottoscrizione al servizio per 15 mesi, con un abbonamento mensile proposto a 6,67$ invece dei canonici 12,95$ (prezzo dell’abbonamento per il singolo mese), a cui poi sono aggiunti 3 mesi di abbonamento gratuiti. Performante e funzionale su qualunque piattaforma, ExpressVPN offre sicurezza e affidabilità, con anche la possibilità di essere rimborsati grazie alla formula “soddisfatti o rimborsati” fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento.

Con oltre 3000 server in 160 aree su 94 Stati, ExpressVPN vi permetter di fare praticamente qualunque cosa, dallo sblocco di Netflix sino ai pagamenti in Bitcoin, il tutto con una crittografia dati certificata di livello militare e una chiara politica di zero-log. Un’assistenza 7/7 e h24 completano quella che un’offerta non solo vantaggiosa ma anche molto professionale. Dunque perché non approfittarne?

Clicca qui per approfittare dell’offerta di ExpressVPN

