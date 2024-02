Prezzo TOP su questo Logitech G402! (-60%)

Se siete alla ricerca di un nuovo mouse di ottima qualità ma dal prezzo contenuto, non fatevi sfuggire l'offerta Amazon di oggi sul Logitech G402 Hyperion Fury, disponibile a soli 27,99€ grazie a uno sconto del 60% che abbatte il prezzo originale di 69,99€. Con un sensore da 4.000 DPI e 8 pulsanti programmabili, saprà accompagnarvi al meglio in tutte le vostre sessioni di gioco, indipendentemente dal titolo a cui state giocando.

Mouse Logitech G402 Hyperion Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete videogiocatori alla ricerca di un mouse funzionale ed economico, approfittate di quest'ottima offerta sul Logitech G402 Hyperion Fury, capace di soddisfare le esigenze di moltissimi videogiocatori. Il Fusion Engine assicura una velocità di tracciamento sopra i 500 ips, mentre gli 8 pulsanti programmabili sono perfetti per i giocatori di MMO e di altri titoli dove è essenziale mappare abilità e oggetti direttamente sul mouse. Il design confortevole è ottimo per tutti i tipi di presa e non avrete difficoltà nemmeno affrontando le sessioni di gioco più lunghe.

Grazie alla memoria integrata, è possibile salvare direttamente sul mouse le macro, così da averle a disposizione anche se lo si collega a un altro PC, magari per giocare a casa di amici, mentre il pulsante dedicato permette di cambiare velocemente i DPI anche mentre state giocando. Il cavo è lungo e ben fatto, non vi sarà di impedimento nemmeno durante le azioni più concitate.

Non fatevi sfuggire quest'ottima offerta Amazon che abbassa il prezzo del Logitech G402 a soli 27,99€, facendovi risparmiare il 60% rispetto al prezzo di listino di 69,99€. Si tratta di un investimento che migliorerà tutte le vostre sessioni di gioco, che siate appassionati di sparatutto, strategici o MMO.

