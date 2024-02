Prezzo BOMBA su questo hard disk SanDisk da 22TB! (-10%)

Se avete un disperato bisogno di spazio per la gestione e l'archiviazione dei dati, Amazon ha preparato un'offerta irresistibile per voi: il SanDisk My Book da 22TB è disponibile a soli 543,99€ anziché 606,09€, garantendovi uno sconto del 10%. Questo dispositivo di alta qualità non solo offre una capacità di archiviazione massiccia, ma è anche dotato di software per la gestione dei dispositivi, backup e protezione tramite password. La sua compatibilità con entrambi i sistemi, PC e Mac, lo rende un compagno affidabile per soddisfare tutte le vostre esigenze di archiviazione. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per espandere la vostra capacità di archiviazione con un prodotto di qualità a un prezzo vantaggioso.

SanDisk My Book da 22TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'hard disk SanDisk My Book da 22TB per desktop si presenta come una scelta eccellente, particolarmente consigliata per professionisti e creativi che necessitano di ampi spazi di archiviazione per i loro progetti e backup. Con una generosa capacità di 22TB, questo dispositivo è ideale per coloro che gestiscono grandi quantità di dati, come video in alta definizione, librerie fotografiche estese e archivi musicali voluminosi. La sua compatibilità sia con PC che con Mac, unita al software integrato per la gestione dei dispositivi, il backup e la protezione tramite password, lo rende una soluzione affidabile per chi cerca sicurezza e organizzazione nella gestione dei dati.

L'hard disk SanDisk My Book da 22TB per desktop si presenta come una soluzione di archiviazione estremamente capiente ed efficiente, offrendo una connessione USB 3.2 Gen 1 per trasferimenti dati rapidi e affidabili. Al suo interno, è incluso un software dedicato per la gestione dei dispositivi, la creazione di backup regolari e la sicurezza degli archivi mediante protezione tramite password. La garanzia di 3 anni offre tranquillità nel lungo periodo.

Con una notevole capacità di archiviazione, il SanDisk My Book si presenta come una scelta ideale per coloro che necessitano di conservare grandi volumi di dati in modo sicuro ed efficiente. La sua facilità d'uso, la compatibilità estesa e le funzionalità di sicurezza lo rendono un acquisto consigliato per gli utenti di PC e Mac. Aggiungendo il valore aggiunto di una garanzia di 3 anni, questa offerta, proposta a un prezzo scontato da 606,09€ a 543,99€, rappresenta un'opportunità da non perdere per chi cerca un'archiviazione affidabile e ad alta capacità.

Vedi offerta su Amazon