Offerta Mouse pad Corsair: €53,99 da €69,99 - Sconto 23%!

Siete alla ricerca di un nuovo tappetino per il mouse che offra non solo una superficie super spaziosa, ma anche illuminazione RGB? In tal caso, il Corsair MM700 RGB Extended XL potrebbe essere la scelta perfetta per voi, specialmente considerando l'offerta attuale su Amazon a soli 53,99€ invece di 69,99€, con uno sconto imperdibile del 44%!

Corsair MM700 RGB Extended XL, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair MM700 RGB è, senza dubbio, il tappetino ideale per organizzare al meglio la vostra postazione da gaming, tanto che lo abbiamo incluso anche nella nostra guida all'acquisto dedicata ai tappetini gaming XL. Con dimensioni estese di 1220 mm x 610 mm, offre ampio spazio per mouse, tastiera e altri accessori, garantendo massimo comfort e praticità. La base in gomma spessa 4mm assicura, invece, una superficie stabile e livellata, ideale per lunghe sessioni di gioco o lavoro.

Inoltre, per i giocatori che amano personalizzare il loro setup, questo tappetino offre illuminazione RGB dinamica a 360° con dodici profili preimpostati facilmente selezionabili. La ciliegina sulla torta è poi l'hub con due porte USB integrate semplifica la connessione di altri dispositivi come cuffie o un secondo mouse. Insomma, che siate videogiocatori o utilizziate la postazione anche per il lavoro, il Corsair MM700 RGB è progettato per migliorare la vostra esperienza con un mix di design accattivante, funzionalità avanzate e stile grazie agli effetti luminosi.

Suggestivo e funzionale, il mousepad Corsair MM700 RGB è l'esempio perfetto di come l'illuminazione RGB possa non solo estetica ma anche pratica, grazie all'hub USB integrato e alla comoda superficie estesa. Al prezzo attuale di 53,99€, nettamente ridotto rispetto a quello originale di 69,99€, rappresenta un acquisto davvero imprescindibile per il vostro setup!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!