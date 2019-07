Fino a 550 euro di sconto sui portatili per i 30 anni di Asus

Asus per festeggiare i suoi 30 anni a deciso di offrire uno sconto fino a 550 euro su tantissimi computer portatili.

Asus ha dato il via ad una campagna promozionale denominata “Asus Promo 30 Years” che, come si evince dal nome, è stata intrapresa in occasione del suo 30° compleanno. Sarà possibile risparmiare fino al 22%, cioè fino a 550 euro, su una selezione di notebook. Gli sconti, che sono già in corso, proseguiranno, a seconda del modello, fino al 23 o al 29 luglio.

Ce ne sono davvero per tutti i gusti e per tutte le necessità: si spazia dai compatti Zenbook da 13″ fino ai ROG, dispositivi estremi pensati per i videogiocatori. Qui di seguito segnaliamo alcune offerte tra le più interessanti.

Offerte Asus Store

ASUS ZenBook S13 UX392FN-AB006R

Windows 10 Pro

Processore Intel Core i7-8565U QuadCore 1,8GHz

Display 13.9” 16:9 FHD Glare con rapporto StB del 97%

16 GB LPDDR3

512 GB SSD

NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB di vRAM dedicata

» Acquista a 1.599,00€ (-200€)

ASUS ZenBook Pro UX580GE-E2056R

Windows 10 Pro

Processore Intel Core i9-8950HK EsaCore 2.9 GHz

Display 15,6” 16:9 4K Touch Glare

16 GB DDR4

512 GB SSD

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti con 4 GB di vRAM dedicata

» Acquista a 2.199,00€ (-500€)

ASUS ZenBook Flip 13 UX362FA-EL142T

Windows 10 Home

Processore Intel Core i5-8265U QuadCore 1,8GHz

Display 13.9” 16:9 FHD Touch Glare

8GB LPDDR3

256 GB SSD

Intel UHD Graphics 620

» Acquista a 2.199,00€ (-170€)

ASUS Notebook ROG SCAR II GL504GW-ES006T

Windows 10 Home

Processore Intel Core i7-8750H EsaCore 2.2 GHz

Display 15,6” 16:9 FHD IPS No Glare

16 GB DDR4

256 GB SSD + 1 TB HDD

NVIDIA GeForce RTX 2070 con 8 GB di vRAM dedicata

» Acquista a 2.199,00€ (-550€)

È possibile consultare tutte le offerte seguendo questo indirizzo.

