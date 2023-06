Da tempo state valutando l’acquisto di un PC Apple che vi assicuri performance eccellenti in un design super compatto e a un prezzo conveniente? In tal caso, vi consigliamo uno dei modelli dalle dimensioni più piccole del brand, il Mac Mini con chip M2 in sconto da Unieuro addirittura del 20%! Per pochissimo, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 579,00€ invece di 729,00€.

Una proposta davvero imperdibile tenendo presente che non solo si tratta di un PC dotato della nuova generazione di chip Apple ma che, in più, gode di un design adatto a qualsiasi setup. Un’occasione da non farvi scappare tenendo presente che si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre!

Il potente chip M2 è l’alleato perfetto per massimizzare la vostra produttività su qualsiasi applicazione, consentendovi di completare le vostre attività nel minor tempo possibile. Sia che siate impegnati nell’editing di foto, nel montaggio di video ProRes a 8K, nell’illustrazione o nella codifica, potete contare sulla velocità, la fluidità e il massimo dinamismo offerti da Mac OS.

Inoltre, il PC è dotato di una vasta gamma di porte, pronte a supportare qualsiasi tipo di configurazione! Qualunque sia il vostro setup, il Mac Mini è pensato per offrirvi il massimo delle prestazioni. Non da meno, potrete trasferire i vostri dati con una velocità incredibile fino a 40 Gbps e ampliare la vostra postazione di lavoro collegando monitor con una risoluzione fino a 6K a 60Hz grazie alle porte Thunderbolt 4!

Con il Mac Mini e il suo chip M2, inoltre, avrete a disposizione la potenza necessaria per affrontare ogni task e superare ogni limite. Dunque, potrete raggiungere livelli di velocità e prestazioni davvero incredibili per la sua fascia di prezzo. un’occasione da non farvi scappare!

