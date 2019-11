Offerta WOW! Logitech G502 HERO Special Edition scontato del 48% al Black Friday!

È quasi a metà prezzo il mouse G502 HERO Special Edition di Logitech, che passa da 89,99 € a 46,99 € (un risparmio di 43 € ossia del 48%), ma solo temporaneamente.

Il mouse gaming dell’azienda svizzera è tra i più gettonati dai videogiocatori grazie alla forma ergonomica e le caratteristiche tecniche. Purtroppo non è per ambidestri, ma solo per destrorsi. Il cuore del mouse è un velocissimo sensore Hero da 16.000 DPI, con una velocità di tracciamento di 400 IPS, il tutto regolabile tramite il software Logitech G HUB.

» Logitech G502 HERO Special Edition | 46,99 € ( -48% )

Sempre dal programma è possibile intervenire su 11 pulsanti programmabili, per creare le macro che preferite. È possibile inoltre modificare il valore dei DPI al volo grazie al tasto Cecchino dedicato e salvare cinque impostazioni differenti, che rimangono a bordo del mouse e sono usabili anche senza alcun software aggiuntivo.

La rotellina è impostabile per lo scorrimento continuo o a passi per la massima precisione. Per chi ha esigenze specifiche, il G502 HERO offre cinque pesi da 3,6 grammi configurabili in una varietà di posizioni: frontale, posteriore, sinistra, destra e centrale. In questo modo è possibile ottimizzare il bilanciamento e migliorare le prestazioni di gioco.

Non manca infine LIGHTSYNC, la tecnologia RGB che permette di scegliere tra circa 16,8 milioni di colori e sincronizzare animazioni ed effetti di illuminazione con gli altri dispositivi Logitech G.

Un mouse completo, che a 46,99 € nella versione Special Edition in colorazione nera e bianca non dovete farvi sfuggire: affrettatevi però, è in sconto solo per le prossime ore!

