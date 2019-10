Offerte della settimana su Notebook, Desktop e Monitor HP

In attesa che arrivi il tanto chiacchierato Black Friday 2019, diamo oggi un'occhiata a quelle che sono le promozioni della settimana sullo store di HP.

In attesa che arrivi il tanto chiacchierato Black Friday 2019, diamo oggi un’occhiata a quelle che sono le promozioni della settimana sullo store di HP. Il marchio di informatica e tecnologia, infatti, ha appena avviato una serie di promozioni relative ai propri prodotti e dedicate a notebook, computer desktop e monitor di varie dimensioni. Le offerte sono molto numerose, e sono adatte a tutte le esigenze e tasche, sia che siate alla ricerca di un prodotto per l’uso quotidiano e la navigazione in rete, sia che siate interessati alle performance di un hardware gaming. Tra le varie, vi segnaliamo ad esempio la promozione relativa allo Spectre x360 da 15″, praticamente un convertibile più che un semplice notebook, venduto per altro con Tilt Pen inclusa e Schermo Touch 4k all’ottimo prezzo di 1699,98€, con un risparmio di ben 300 euro sul prezzo originale! O, ancora, il notebook gaming HP Gaming Pavilion da 15″, supportato da un processore Intel Core i5-9300H con frequenza di base a 2,4 GHz, overcloccabili fino a 4,1 GHz grazie alla tecnologia integrata Turbo Boost, nonché una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1050, vostro a soli 899,98€.

Qualora, poi, foste alla ricerca di un desktop più che pronto per giocare, allora vi segnaliamo la promozione relativa all’imponente Omen Obelisk 875-0015nl, supportato da Nvidia GeForce GTX e da un Intel Core i7-8700 da 3,2 GHz, anche questo predisposto alla tecnologia Turbo Boost di Intel e overcloccabile fino a 4,6, in promozione anch’esso al prezzo di 1299,98€. Come sempre, abbiamo selezioanto per voi alcuni dei prodotti più interessati di questa ricchissima settimana di sconti targati HP, e li trovate di seguito. Qualora poi voleste accedere all’intera offerta, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante. Buono shopping!

