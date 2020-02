Offerte di San Valentino Acer, fino a 200€ di sconto su notebook e monitor

In occasione dell’imminente San Valentino, tornano su Acer i grandi sconti dedicati ai portatili ed ai display del popolare marchio taiwanese, tra i leader del mercato notebook e da sempre molto attento a proporre ai suoi clienti offerte di cui approfittare per prodotti eccezionali venduti a poco prezzo. Dopo le recenti tornate di offerte di inizio anno, è arrivato quindi il momento di pensare a cosa regalare (o regalarsi) in occasione della festa degli innamorati, con promozioni che permetto di risparmiare fino a 200€ sull’acquisto di uno dei prodotti Acer.

Usufruire delle offerte è semplice: non dovrete far altro che consultare la pagina dedicata all’iniziativa e selezionare il vostro prodotto preferito. Come sempre, ognuno di questi ha poi un codice sconto esclusivo (è sempre specificato nella descrizione del prodotto, accanto al prezzo), che dovrete inserire nel carrello al momento dell’acquisto.

Tra i vari, val certamente la pena segnalarvi l’ottimo Acer Aspire 7, notebook perfetto sia per il lavoro che per il tempo libero, dotato di uno schermo IPS Full HD da 15,6 pollici e supportato da un processore Intel Core i7-9750Hun Hexa Core da 2,60 GHz! Realizzato in alluminio, lo chassis è semplice ed elegante, e garantisce leggerezza e ampia portatilità, risultando perfetto per chiunque abbia esigenze di lavoro che lo costringono ad una frequente mobilità. Ma non è finita qui, perché grazie alla scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB di memoria dedicata, l’Aspire 7 risulta un buon compromesso anche per chi cerca una soluzione gaming, complice una memoria DDR4 fino a 16 GB!

Ovviamente non ci si ferma qui, e sullo store Acer potrete trovare molti altri prodotti in offerta, perfetti per ogni esigenza: dallo studio al tempo libero, passando ovviamente al gaming, dove troverete anche l’arcinoto ed apprezzato Nitro 5, notebook squisitamente pensato per il gioco. Dunque, come sempre, il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata alla pagina ufficiale dell’iniziativa, consultabile anche cliccando sul banner sottostante.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo aperto già da tempo alcuni canali Telegram dedicati alle promozioni, con cui vi suggeriamo, giorno per giorno, i migliori prodotti in offerta in rete, con un occhio attento a tutti i principali store online, Amazon compreso. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. I prezzi che seguono sono quelli originali. Lo sconto sul prezzo, infatti, viene applicato nel carrello al momento dell’acquisto inserendo l’apposito coupon di sconto presente nella descrizione del prodotto. Prima di procedere al pagamento, assicurati di aver inserito il coupon.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!