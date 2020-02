Offerte di San Valentino Udemy, migliaia di corsi in offerta a partire da 12,99 €

In occasione di San Valentino anche Udemy ha deciso di scontare i suoi numerosi corsi online abbassando il prezzo a 12,99€. Come diciamo sempre ogni occasione è buona per imparare qualcosa di nuovo e spesso un corso online potrebbe essere un regalo utile e gradito quando altri potrebbero risultari scontati e banali. Vi ricordiamo che Udemy è la risorsa online per l’apprendimento e l’insegnamento leader a livello mondiale, in cui gli studenti possono acquisire nuove competenze grazie a contenuti on demand disponibili in una libreria di oltre 130.000 corsi completi e master tenuti da docenti esperti. L’ampio catalogo di corsi, di cui centinaia in italiano, copre le più svariate competenze richieste attualmente nel mondo del lavoro, come ad esempio: sviluppo web e app, linguaggi di programmazione, IT e software, marketing, design, business e finanza, lingue, produttività in ufficio, sviluppo personale, ma anche hobby e molto altro.

Con “Le offerte di San Valentino” avrete accesso a tantissime proposte prese dalle categorie elencate poco sopra ma, per facilitarvi la scelta, abbiamo fatto una selezioni di alcuni dei migliori corsi a cui potreste iscrivervi. Ecco quindi la nostra selezione creata appositamente per voi.

Alcuni dei migliori corsi in offerta

Business English per tutti

Questo videocorso ti permetterà acquisire le frasi e le espressioni fondamentali richieste nel mondo del lavoro. Dopo questo corso potrai scrivere una lettera formale con più scioltezza, saprai rispondere celermente ad una conversazione telefonica, affrontare un colloquio con più dimistichezza o presentare un grafico o un prodotto tutto questo parlando in inglese! Non è necessario conoscere la lingua ad un livello avanzato, con poche semplici tecniche potrai affacciarti sul mondo del lavoro con più disinvoltura.

Le Basi del Graphic Design

Questo è un video corso intensivo di Graphic Design che ti prende per mano, portandoti da zero allo sviluppo completo di un progetto grafico. Dallo studio delle primitive geometriche, al logo, fino alla progettazione e impaginazione delle pagine pubblicitarie, con alcuni approfondimenti su oggetti promocomunicazionali come depliant, manifesti, locandine a altro.

L’ABC degli oli essenziali

Il corso, che non richiede nozioni di base, affronta l’argomento degli oli essenziali e dell’aromaterapia come disciplina olistica. Vedremo insieme la storia degli oli essenziali, capiremo come gli oli essenziali possano favorire il nostro benessere per via olfattiva o trasdermica attraverso un massaggio. Conosceremo gli oli vettori e soprattutto vedremo le peculiarità di alcuni tra i più diffusi oli essenziali.

Corso di chitarra base completo per principianti

Questo è un corso utile a chiunque voglia imparare a suonare la chitarra (guitar) per poter eseguire le proprie canzoni preferite. Il corso si sviluppa in modo graduale portando l’allievo da zero al completo controllo dello strumetno. Alla fine del corso sarai in grado di suonare le tue canzoni preferite, saprai come trovare gli accordi di ogni canzone, conoscerai tutti i principali accordi della chitarra, saprai come accordare una chitarra, conoscerai alcune scale musicali, conoscerai le differenze tra i vari tipi di chitarra, saprai come utilizzare una scheda audio e un mixer per poter registrare le tue canzoni e molto altro ancora!

Imparare a Disegnare

Il corso Imparare a Disegnare vuole convincere che tutti, indistintamente, possono imparare a disegnare, attraverso alcune semplici regole e tecniche di base. Si pone l’obiettivo di dare alcune semplici regole per far comprendere l’importanza della prospettiva, alle proporzioni, ai giochi di luci e ombre. Si partirà proprio da zero. L’uso corretto di matita e della gomma pane, lo studio della struttura degli oggetti attraverso forme semplici e le prospettive.

