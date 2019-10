Offerte Flash Lenovo per le prossime 24 ore!

Vi segnaliamo che sullo store online di Lenovo sono disponibili offerte su tutti i prodotti disponibili, con uno sconto del 12% sul prezzo originale per le prossime 24 ore!

Vi segnaliamo che sono disponibili sullo store online di Lenovo delle eccezionali offerte flash, della durata di circa 24 ore! Le promozioni sono disponibili su un gran numero di prodotti del marchio cinese, compresa l’ottima linea Ideapad, nonché sullo straordinario Yoga S940, notebook ultrasottile dal peso di appena 1,2 kg e uno spessore di soli 12,2 mm! Yoga S940 è il primo notebook al mondo ad avere un vetro che avvolge tutto lo schermo per ottenere bordi più lineari che riducano la cornice, ed è supportato da un processore Intel Core i7-10710U di decima generazione squisitamente pensato per chi è alla ricerca di un notebook perfomante sul lavoro, che permetta di gestire diverse applicazioni in multitasking.

Un prodotto ottimo insomma, generalmente venduto al prezzo di 1.999,00€ e oggi in promozione a 1.759,12€. E non è finita, perché le offerte flash di Lenovo si estendono anche a Thinkpad, monitor, PC Gaming e periferiche, per una tornata di sconti che non ha davvero nulla da invidiare alle attesissime offerte del prossimo Black Friday!

Abbiamo selezionato per voi una lista di quelle che sono le offerte più intriganti di questi sconti Lenovo. Per l’offerta completa, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante. Affrettatevi però, le offerte sono a tempo!

N.B. Per usufruire dello sconto sui prodotto Lenovo, assicuratevi di inserire il coupon sconto FLASHSALE al momento del pagamento.

La nostra selezione

