Se siete alla ricerca di nuovi dispositivi informatici, Acer ha messo a disposizione delle offerte davvero incredibili, con sconti fino a 1.000 euro! Oltre alle promozioni tradizionali, il produttore ha anche rilasciato un’iniziativa ecologica che vi farà sentire ancora più felici dopo aver acquistato un prodotto.

Infatti, per ogni ordine effettuato entro il 27 aprile, Acer si impegna a piantare un albero, aiutando a promuovere la riforestazione globale. Le offerte non saranno influenzate da questa iniziativa, pertanto non spenderete più del necessario. Focalizziamoci ora su una delle offerte più allettanti di questa occasione: l’Acer C250i.

Parliamo di un ottimo proiettore portatile, forse unico da un certo punto di vista, in quanto è il primo al mondo a orientare le immagini proiettate senza cambiare le impostazioni. Ciò significa che potrete posizionarlo sia in orizzontale che verticale, con la certezza di non vedere le fastidiose barre nere. La possibilità di proiettare le immagini da qualsiasi angolazione farà sì che non abbiate bisogno di un supporto e, di conseguenza, anche lo spazio occupato ne beneficerà.

Non vi avremmo proposto l’Acer C250i se non fosse scontato. A tal riguardo, lo sconto applicato (che sarà visibile al carrello) è di 100 euro, sufficienti per permettervi di acquistarlo a soli 349,00€. Difficile, se non impossibile, trovarlo a un prezzo più vantaggioso, motivo per cui consigliamo di approfittare di questa occasione. Con la risoluzione nativa Full HD e l’espansione d’immagine fino a 100″, Acer C250i è anche un’ottima alternativa a una smart TV di fascia media. La durata della lampada può arrivare a 30.000 ore, che corrispondono a 1.250 giorni, dai quali bisogna sottrarre le ore di inutilizzo. Insomma, si tratta di un prodotto che potrete utilizzare per molti anni prima di sostituirlo.

La qualità di proiezione è più che discreta, da riuscire a vedere la maggior parte dei dettagli di una scena di un film, serie TV o di una presentazione di un progetto. Il tutto può essere riprodotto senza grovigli di cavi, visto che l’Acer C250i supporta la modalità wireless. Vi trovate in un posto in cui non ci sono prese di corrente? La batteria integrata con autonomia di 5 ore vi permetterà di proiettare le immagini senza una fonte di alimentazione esterna.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Acer dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!