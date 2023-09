State pensando di acquistare un nuovo notebook, a prescindere che vi serva per lavoro, studio o gaming? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova offerta lanciata da Acer, che per tutto il weekend vi permetterà di risparmiare il 15% sull’intero catalogo dello store online!

Fino al 2 ottobre, infatti, tutti i notebook Acer sono in sconto, consentendovi di risparmiare anche centinaia di euro. Il 15% vi sarà applicato direttamente al checkout dopo che avrete inserito i prodotti nel carrello, per cui non sarà necessario inserire alcun coupon o codice. Inoltre, inserendo al momento del pagamento il codice “FLASH5” otterrete un extra sconto del 5% su tutti i vostri acquisti!

Offerte lampo Acer, chi dovrebbe approfittarne?

Dato che le offerte lampo di Acer si estendono a tutto il catalogo dello store, potrete approfittarne a prescindere dal modello di notebook che desiderate. Avrete, infatti, un’ampia scelta con portatili per ogni gusto e fascia di prezzo, dai dispositivi per studio e lavoro ai notebook da gaming, passando per i convertibili 2 in 1 e molto altro.

Per esempio, se siete alla ricerca di un notebook da gaming, il prodotto perfetto per voi è il Predator Helios 300, che grazie allo sconto potrete pagare 1.444,15€ invece di 1.699,00€. Si tratta della soluzione ideale per i videogiocatori più esigenti, dato che grazie alla scheda video RTX 3070 riuscirete a giocare anche ai titoli più recenti con impostazioni grafiche al massimo.

Ovviamente, essendo un portatile dal design sottile e compatto rappresenta la scelta perfetta per chi è spesso in viaggio e, dunque, desidera poter portare con sé le proprie sessioni di gioco. In alternativa, è l’ideale anche per coloro che hanno poco spazio a disposizione sulla scrivania e che, quindi, non possono optare per un classico PC Desktop, il quale può risultare alquanto ingombrante.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Acer dedicata alle offerte, dove potrete capire il catalogo intero e scegliere il modello che fa maggiormente al caso vostro. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia la promozione terminerà il 2 ottobre.

NB: Vi ricordiamo di inserire il codice “FLASH5” per otterrete un extra sconto del 5% su tutti i vostri acquisti.

