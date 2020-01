I migliori notebook e monitor in offerta su Amazon

Oltre alle ottime offerte sui prodotti Philips e sugli straordinari speaker Ultimate Ears, vi segnaliamo che su Amazon sono in sconto anche tantissimi notebook e monitor delle migliori marche, con offerte su quantità di pezzi molto, ma molto limitate!

Si tratta di offerte che stanno andando avanti già da qualche giorno e per cui non ci è stata comunicata alcuna data di scadenza, pertanto è lecito supporre che le offerte andranno avanti fino all’esaurimento delle scorte. I brand coinvolti sono numerosi, e si va dalla straordinaria gamma Microsoft Surface sino agli ottimi portatili gaming di Acer, come lo straordinario Nitro 5.

Dotato di uno schermo IPS Full HD da 15,6 pollici (con opzione a 144 Hz) e un design con scocca nera e illuminazione e dettagli in rosso, il Nitro 5 è supportato da un Processore Intel Core i7-9750h e da una GPU GeForce GTX 1660 TI con 6 GB di memoria dedicata, così da massimizzare al meglio le performance video. Ma ovviamente non è tutto!

Le offerte disponibili sono tutte elencate in questo articolo a cui, eventualmente, non mancheremo di aggiungere nuovi prodotti ogni qual volta ci sarà possibile. Nel mentre, ricordate di tenere sempre d’occhio le offerte Amazon, accessibili non solo tramite i banner presenti in questo articolo, ma anche attraverso i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio di Amazon e affini. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

