Offerte Smart per lavorare e studiare da casa, le proposte di HP Store

Vi avevamo già segnalato le ottime offerte di ePrice per ciò che concerne l’acquisto di PC, monitor e quant’altro possa esservi utile per lavorare e studiare in smart working, ma vi segnaliamo che è un altro il rivenditore/brand sceso in campo per supportarvi nello sviluppo di un piccolo centro di lavoro “casalingo”. Stiamo parlando di HP, che tramite il suo HP Store sta proponendo numerosi prodotti in offerta per semplificare il lavoro e lo studio da casa, con sconti che superano frequentemente anche i 200 euro! Offerte ottime, come quella relativa l’apprezzatissimo HP 250 G7, un notebook senza troppe pretese, ma più che adeguato a rispondere alle esigenze di tutti i giorni per quanti non hanno bisogno delle performance esagerate di un portatile da gaming, né sono alla ricerca di un prodotto alla moda che possa fare tendenza.

Stiamo parlando di un notebook disponibile in diverse configurazioni: quella base, con processore Intel Celeron e Intel Core i3 sono perfette per guardare Netflix, navigare in rete, gestire le mail e utilizzare la suite Microsoft Office; mentre le varianti con Intel Core i5 e Intel Core i7 rimangono l’ideale per un uso da ufficio, ma sono dedicate a chi fa un uso più intenso del computer e deve gestire ad esempio file Excel con formule complesse, grandi presentazioni PowerPoint e software che si avvantaggiano di un processore potente. Un notebook che è tutta sostanza e che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza tant’è che risulta, già da diversi mesi, tra i prodotti più ricercati ed acquistati in rete!

Dunque, che siate alla ricerca di un dispositivo per lo studio, o che vi occorrano le performance adeguate a supporto del vostro lavoro, i prodotti HP possono fare la differenza ed ecco perché abbiamo selezionato per voi una lista di quelli consigliati dal team di Tom’s, basandoci ovviamente sulla convenienza degli sconti proposti. Prima di procedere, tuttavia, ci preme ricordarvi ancora una volta che sono online i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti di questi primi giorni del 2020. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

