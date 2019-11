Le migliori offerte VPN del Black Friday

Il Black Friday non è solo apparecchiature tecnologiche, gadget per nerd e videogiochi. Come avrete notato, quest’anno ci siamo impegnati anche per fornirvi informazioni su sconti e promozioni relative al settore informatico, con particolare attenzione al mercato delle VPN che, negli ultimi anni, ha subito un’impennata nell’interesse del grande pubblico grazie alla possibilità di utilizzare, grazie ai vari abbonamenti VPN, i servizi streaming in altri paesi, aggirando così il problema del region lock.

Diverse sono state le proposte del mercato, ma noi di Tom’s abbiamo pensato di selezionare per voi solo le proposte migliori provenienti, per altro, da quelli che sono stati i leader del mercato di questo 2019, con promozioni molto vantaggiose sia dal punto di vista del prezzo dell’abbonamento, sia rispetto alle performance offerte dal servizio. Di seguito, dunque, vi elenchiamo le principali, così da poter avere a portata di mano solo il meglio del meglio dei servizi disponibili. Affrettatevi però, alcune offerte stanno per scadere!

IPVanish VPN

Server propri, gestiti autonomamente

Ottima live chat per l’assistenza

Applicazioni potenti e configurabili

Ottima velocità di download

IPVanish ha avviato una serie di promozioni che scontano del 73% l’abbonamento al servizio, portando il costo della sottoscrizione per un mese ad appena 3,25 dollari! La promozione è valida fino al 3 dicembre, fa riferimento al pacchetto di sottoscrizione annuale, ma val la pena segnalare la disponibilità, ovviamente scontata, anche del pacchetto da 1 mese e da 3 mesi, rispettivamente scontati del 59% e 63% e per questo disponibili rispettivamente a 5 dollari al mese ed a 4,50 dollari.

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di IPVanish

NordVPN

Dispositivi client mobili e fissi di qualità

Fino a sei dispositivi connessi

Ottime performance

NordVPN propone un’offerta che sconta di oltre il 70% il prezzo del suo abbonamento! La promozione è particolarmente intrigante e si pone come una delle più basse del mercato, con un prezzo per mese di appena 3,17 euro e i primi 3 mesi in regalo! Lo sconto è valido sulla sottoscrizione da 3 anni, ovvero quello che è il piano che prevede il maggior risparmio, nonché un rimborso completo entro 30 giorni. Con la sottoscrizione, NordVPN vi regalerà anche ben 3 mesi di servizio in regalo. Per capire il vantaggio vi basti pensare che il piano dell’azienda per singolo mese costa generalmente oltre 10 dollari.

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di NordVPN

Surfshark

Dispositivi supportati illimitati

Connessioni generalmente veloci

Prezzi ragionevoli

appena 1.59€ al mese! La promozione fa riferimento alla sottoscrizione dell’abbonamento da 27 mesi, con un costo mensile di 9,89€ al mese. Questo significa che gli originali 267,03‬€ necessari per un abbonamento da 27 mesi scendono, solo per un tempo limitatissimo, ad appena 42,96€. Stiamo parlando quindi del prezzo di circa 4 mesi di abbonamento mensile a cui, per altro, Surfshark aggiunge anche 3 mesi di abbonamento in regalo per un totale di ben 30 mesi! Surfshark, che propone quello che è effettivamente il prezzo più basso attualmente disponibile per un abbonamento VPN , ovvero diLa promozione fa riferimento alla sottoscrizione dell’abbonamento da 27 mesi, con un costoQuesto significa che gli originali 267,03‬€ necessari per un abbonamento da 27 mesi scendono, solo per un tempo limitatissimo,Stiamo parlando quindi dela cui, per altro, Surfshark aggiunge anche 3 mesi di abbonamento in regalo

VyprnVPN

Performance molto veloci

Client potenti e configurabili

Forte politica di zero log

di soli 2,50$ al mese per la sottoscrizione di un abbonamento da due anni. Stiamo parlando, dunque, di un prezzo pari a soli 60$ per due anni di abbonamento, rispetto agli originali 310,80$, con uno sconto pari all’81% del prezzo originale! Un’offerta eccezionale, specie se si considera che grazie ad un servizio DNS interno ed ai propri protocolli proprietari Cameleon, VyprnVPN risulta utile anche per potersi connettere a stati storicamente al di fuori della rete globale come la Cina. L’offerta di VPN , è tra le migliori di questi giorni ed offre il prezzoper la sottoscrizione di un abbonamento da due anni., con uno sconto pari all’81% del prezzo originale! Un’offerta eccezionale, specie se si considera che

ExpressVPN

Funziona su tutte le piattaforme

Crittografia di livello militare

Server VPN veloci in 94 Stati

Ottima assistenza live 24/7

ExpressVPN è sicuramente il miglior servizio VPN del 2019! Velocità, privacy, sblocco dei siti, gestione delle reti P2P: ExpressVPN primeggia in praticamente ogni aspetto, funzionando egregiamente su praticamente tutte le piattaforme! La proposta offre un abbonamento da 15 mesi con un costo mensile proposto a 6,67$ invece dei canonici 12,95$ (ovvero il prezzo dell’abbonamento per il mese singolo), ed include 3 mesi di abbonamento gratuiti, con in più una formula “soddisfatti o rimborsati” fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento, laddove molti competitor – come ormai saprete – si limitano a soli 7 giorni. Non è tra le più economiche ma, proprio per la bontà del servizio, va assolutamente tenuta in considerazione.

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di ExpressVPN

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!