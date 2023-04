Siete alla ricerca di una soluzione conveniente per poter sfruttare i programmi classici del sistema Microsoft, perfetti per lo studio e il lavoro? In tal caso vi consigliamo l’ottimo pacchetto Office 2021 Home and Student, oggi scontato del 34% su Amazon!

Potrete, infatti, acquistare il pacchetto comprendente Word, Excel e PowerPoint a soli 98,99€ invece di 149,00€. Una volta effettuato l’ordine potrete poi iniziare a utilizzare subito le applicazioni, dato che vi basterà riscattare il codice di attivazione all’apertura di uno dei tre programmi.

Il pacchetto Office Home and Student rappresenta la soluzione perfetta per tutti coloro che studiano o lavorano con il computer, dato che include le applicazioni più classiche, nonché apprezzate, tra quelle Microsoft. Con Word, Excel e PowerPoint potrete, dunque, scrivere testi, creare tabelle, gestire la contabilità, realizzare slide e molto altro, il tutto sfruttando le versioni più recenti dei tre programmi.

I programmi Office sono compatibili sia con PC Windows che con Mac, quindi a prescindere dal vostro computer non avrete problemi a eseguirli. Al contrario, potrete lavorare contemporaneamente con altre persone allo stesso documento grazie agli innovativi strumenti di collaborazione creati da Microsoft, visualizzando in tempo reale le modifiche ai documenti.

Insomma, il pacchetto Office Home and Student vi darà tutti gli strumenti necessari per massimizzare la vostra produttività, quindi non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve!

