Office 2021 arriva domani: ecco le principali novità

Microsoft rilascerà Office 2021 il 5 ottobre insieme a Windows 11, come precedentemente annunciato, ma ora l’azienda ha descritto nel dettaglio le caratteristiche e i prezzi della nuova versione.

Nonostante il colosso di Redmond affermi che Microsoft 365 sia la soluzione migliore per sfruttare le app della suite office su tutti i dispositivi, rimanere sempre aggiornati con le nuove funzionalità e usufruire dello spazio di OneDrive incluso nell’abbonamento, alcuni utenti preferiscono comunque una versione standalone di Office con licenza una tantum e quindi priva di abbonamento. Proprio per questo Microsoft ha deciso di accontentare questa fetta di utenti rilasciando il nuovo Office 2021.

Office Home and Student 2021 avrà un prezzo di 149,99 dollari (purtroppo non sono ancora disponibili i prezzi in euro) e includerà Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Microsoft Teams per PC e Mac. L’arrivo di Microsoft Teams per uso personale in Office 2021 su Windows 10 e Mac è una grande novità: precedentemente era disponibile solo su Microsoft 365 o Windows 11.

Office Home and Business 2021 ha un prezzo di 249,99 dollari e includerà tutto ciò che è presente nella versione Home and Student più Outlook per PC e Mac, oltre ai diritti di utilizzo di tutte le app di Office per scopi aziendali.

Il nuovo design di Office 2021 | Photo credits: Microsoft

Office 2021 includerà le funzionalità di collaborazione presenti nelle versioni Microsoft 365 di Office, potendo lavorare sullo stesso documento in tempo reale, il supporto di OneDrive e persino l’integrazione di Microsoft Teams. Office 2021 includerà anche il nuovo design di Office che ha un’interfaccia aggiornata, angoli arrotondati e una tavolozza di colori neutri che corrisponde alle modifiche dell’interfaccia utente in Windows 11.

Microsoft sta inoltre aggiungendo alcune funzionalità di Microsoft 365 a Office 2021, tra cui moderne funzionalità di Excel, miglioramenti di PowerPoint, l’input penna migliorato nelle app di Office e supporto per la traduzione di Outlook. Tutte le nuove funzionalità di Office 2021 sono consultabili visitando questa pagina: è presente la funzione XLOOKUP che aiuta a trovare elementi in una tabella o in un intervallo per riga in un foglio di lavoro Excel, la funzionalità “Record Slide Show” in PowerPoint che include la registrazione video anche delle modifiche a penna o con il puntatore laser e molto altro.