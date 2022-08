Office 2021 e Microsoft 365 sono molto simili nelle funzioni principali e hanno anche un’interfaccia quasi identica. L’esperienza che offrono agli utenti può essere considerata altamente coerente. Tuttavia, ci sono ancora alcune differenze nel posizionamento del prodotto.

Office 2021 è più incline alle esigenze tradizionali da ufficio, mentre Microsoft 365 è maggiormente adatto agli utenti che non hanno familiarità con l’uso avanzato di Office. In termini di metodo di acquisto, Office 2021 può essere comprato una tantum, supporta l’utilizzo offline e l’attivazione permanente, ed è possibile utilizzarlo in qualsiasi scenario. Dall’altra parte, Microsoft 365 utilizza un sistema in abbonamento, quindi, è necessario pagare su base mensile o annuale. Una volta interrotto l’abbonamento, alcune funzionalità non saranno però più disponibili.

Pertanto, se hai una dimestichezza maggiore con le funzioni di Office, pensi di utilizzarlo su un computer fisso e non dipendi strettamente dall’archiviazione in cloud, l’acquisto una tantum di Office 2021 è ovviamente più adatto a te. Se, invece, hai bisogno di usarlo su più dispositivi e necessiti di funzionalità di modifica sincrona multipiattaforma, allora ovviamente Microsoft 365 sarà la soluzione più congeniale per te.

Se desideri acquistare Office 2021 Pro, è possibile partecipare alla campagna Back to School di GoDeal24. Infatti, potrai ottenere una chiave di Office 2021 originale per soli 25,61€. Oppure, acquista di più e risparmia di più: i product key di Office 2021 partono da un prezzo scontato di 13,32€.

62% di sconto su Office 2021 – Codice sconto: GOLE62

Inoltre, su GoDeal24, Windows 10 Pro costa solo 7,59€. Se vuoi eseguire l’aggiornamento direttamente a Windows 11, puoi avere l’ultimo Windows 11 Pro a soli 13€.

Offerte con codice sconto GOLE50

62% di sconto su Office + Windows – Codice sconto: GOLE62

Clicca per tutte le offerte >>

Per soddisfare le esigenze degli utenti, vengono fornite diverse versioni di Windows 10 per ogni tipo di hardware, personale o aziendale. Non solo il più utilizzato Windows 10 Pro, ma anche il miglior Windows 10 Enterprise Edition per uso aziendale, Windows Server, ecc.

50% di sconto su Windows – Codice sconto: GOLE50

GoDeal24 ha un negozio completo e professionale con un ampio catalogo di licenze digitali garantite al 100% e legali. Puoi ottenere, infatti, lo stesso software per oltre l’80% di sconto. Non solo il popolare sistema operativo Windows e la suite Office, ma anche il più pratico software per computer e smartphone, come la serie IOBIT, il software Ashampoo, Disk Drill e molti altri.

Altri tool per il PC: i migliori prodotti, ai migliori prezzi

GoDeal24 conosce l’origine di ogni licenza che vende ed è per questo motivo che le licenze acquistabili sono “a vita”, ovvero possono essere utilizzate senza restrizioni: il sistema operativo verrà aggiornato e supportato da Microsoft per tutta la sua durata.

L’affidabilità di GoDeal24 è ampiamente dimostrata dall’eccellente reputazione online di cui gode e dalle numerose recensioni positive su TrustPilot, dove l’azienda è stata valutata “Eccellente” nel 98% delle recensioni. Questo è dovuto alla qualità dell’esperienza di acquisto e ai tanti vantaggi offerti dal negozio: oltre a poter scegliere tra tanti prodotti originali scontati fino al 90%, la consegna digitalizzata ti permetterà di ricevere il tuo software dopo pochi secondi dall’acquisto, direttamente sul tuo indirizzo email. Un metodo di distribuzione molto conveniente per chi acquista, ma anche un ottimo modo per proteggere l’ambiente, eliminando completamente la necessità di trasporto fisico e la produzione di imballaggi non necessari.

Supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e servizio post-vendita a vita – service@godeal24.com.