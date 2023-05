Secondo Jensen Huang, CEO di Nvidia, l’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il campo della programmazione informatica: con la proliferazione di strumenti avanzati di intelligenza artificiale, Huang ritiene che chiunque possa diventare un programmatore, colmando di fatto quello che definisce il “divario digitale“.

Durante il suo discorso al Computex di Taipei, Huang ha sottolineato la bassa barriera di accesso alla programmazione, dichiarando che “la barriera della programmazione è incredibilmente bassa” e che “ora tutti sono programmatori: basta dire qualcosa al computer“. Questa facilità d’uso ha contribuito a far schizzare la capitalizzazione di mercato di Nvidia a quasi 1.000 miliardi di dollari quest’anno, grazie alla corsa delle aziende di vari settori all’adozione delle tecnologie AI. I processori di Nvidia, noti per essere il cuore di AI all’avanguardia come ChatGPT di OpenAI, hanno svolto un ruolo fondamentale nel guidare l’attuale frenesia dell’AI sin dal lancio pubblico della piattaforma alla fine del 2022.

Durante l’evento, Huang ha anche rivelato diversi nuovi prodotti e collaborazioni nel campo dell’intelligenza artificiale. In particolare, Nvidia sta collaborando con il gigante della pubblicità WPP per sviluppare una piattaforma per la creazione di pubblicità generate al computer, evidenziando le ampie applicazioni dell’IA in tutti i settori. Huang ha sottolineato l’impatto trasformativo dell’IA sull’informatica, affermando che ogni era informatica offre nuove possibilità e l’IA non fa eccezione. Ha osservato: “In ogni singola era informatica si possono fare cose diverse che prima non erano possibili, e l’intelligenza artificiale rientra sicuramente in questa categoria“.

Se da un lato i programmi guidati dall’intelligenza artificiale come ChatGPT hanno generato entusiasmo, dall’altro sono emerse preoccupazioni riguardo al loro potenziale impatto sull’occupazione. Alcuni studi hanno indicato che i lavori di programmazione informatica potrebbero essere particolarmente vulnerabili, in quanto gli strumenti di IA migliorano la produttività e automatizzano alcuni compiti di routine tradizionalmente svolti dai programmatori. In conclusione, il rapido progresso dell’IA ha favorito un cambiamento di paradigma nella programmazione informatica. Grazie all’accessibilità degli strumenti di IA, l’atto di programmare è diventato più inclusivo e più facile da affrontare, favorendo un’adozione diffusa. Con la continua evoluzione di questa tecnologia, la sua influenza su vari settori, tra cui quello pubblicitario, plasmerà senza dubbio il futuro del lavoro.