L’isola di Maiorca è stata la cornice di un evento in cui Philips e AOC hanno presentato nuovi monitor dedicati ai videogiocatori, andando ad arricchire il proprio portfolio di prodotti e rendendolo finalmente completo. I due marchi offrono soluzioni per tutti i tipi di videogiocatori e per tutte le tasche, differenziandosi principalmente per il design: più aggressivo per i prodotti AOC, dove i colori principali sono il nero, il grigio e il rosso, più elegante per la linea Philips EVNIA, dove predomina l’argento.

Da apprezzare anche la chiarezza che il gruppo vuole fornire, aiutando l’utente finale a capire molto in fretta a chi è destinato un certo monitor. Il portfolio EVNIA è suddiviso in tre categorie: la serie 3000 è quella entry level, la serie 5000 include i prodotti di fascia media e le serie 7000 e 8000 quelli top di gamma. Anche l’offerta AOC propone tre macrogruppi: AOC gaming per la fascia entry level, Agon per i monitor medio gamma e Agon Pro per i prodotti top.

Protagonista dell’evento di presentazione è stato indubbiamente Agon Pro AG276QZD, prima soluzione OLED dell’azienda. È equipaggiato con un pannello Quad HD 240Hz da 27 pollici, attualmente la combinazione ideale tra risoluzione e frequenza per i videogiocatori, tempo di risposta di soli 0,03ms, compatibilità G-Sync, copertura del 98,5% dello spazio DCI-P3 e profondità colore 10 bit nativa. A bordo non ci sono porte HDMI 2.1, ma non è un dramma dato che si tratta di un monitor dedicato ai PC gamer e che, a ben guardare, il QHD 120Hz supportato dalle consola di nuova generazione è supportato anche da HDMI 2.0. La connettività è quindi affidata a quattro HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, accompagnate da un hub USB a cui collegare le periferiche.

Altra chicca dell’Agon Pro AG276QZD è la nuova base, definita “eSports Ready”, che occupa il minor spazio possibile sulla scrivania, garantendo allo stesso tempo la massima stabilità, grazie anche all’uso del metallo per la costruzione. Un bel vantaggio considerando che permette di muovere in totale libertà il mouse ed è molto più piccola di quelle dei monitor moderni, che con una base a “V” importante rischiano di interferire con i movimenti del mouse più ampi.

Il monitor è coperto da 3 anni di garanzia che copre anche il burn in, con le stesse politiche che Philips attua per i propri televisori. Arriverà sul mercato a giugno a 999 euro, un prezzo davvero interessante se consideriamo che le alternative disponibili, al momento, superano ampiamente i 1000 euro.

Tra le altre novità presentate all’evento ci sono anche l’AOC Agon AG405UXC, un monitor 40 pollici con pannello IPS 3440 x 1440 pixel, frequenza d’aggiornamento di 144Hz, compatibilità G-Sync, certificazione HDR400 e due speaker da 5 watt. Il monitor è stato pensato anche per chi gioca e lavora dalla stessa postazione: integra una USB tipo C con Power Delivery fino a 90 watt e Switch KVM, che permette di usare le stesse periferiche su più dispositivi semplicemente collegandole al monitor. arriverà a giugno a 699 euro.

Per la linea entry level è stato presentato AOC Agon Gaming Q24G2A, un monitor con diagonale di 23,8 pollici e risoluzione Quad HD, che assicura una densità di pixel pari a 123 PPI. Il pannello IPS ha una frequenza d’aggiornamento di 165Hz e non manca la compatibilità G-Sync. Sarà disponibile entro la fine di aprile a un prezzo di 249 euro. Sempre per il segmento entry level sono state presentate le cuffie Agon Gaming GH501, wireless, multipiattaforma grazie alla connettività Bluetooth + 2,4GHz, che arriveranno a luglio a 99 euro.

Novità anche per la gamma EVNIA, con due nuove soluzioni dedicate rispettivamente alla fascia media e a quella entry level. Il primo monitor è EVNIA 25M2N5200P, con diagonale 24,5 pollici, pannello Fast IPS con frequenza d’aggiornamento di 280Hz, tempo di risposta MPRT di 0,5ms, risoluzione Full HD e copertura 100% dello spazio sRGB. Arriverà a maggio a 299 euro.

Nel segmento entry level debutterà invece EVNIA 25M2N3200W, anch’esso monitor da 24,5 pollici con pannello Fast VA da 240Hz e risoluzione Full HD. Anche in questo caso il tempo di risposta scende fino a 0,5ms MPRT ed è assicurata una copertura del 100% dello spazio sRGB. Anche questo modello arriverà a maggio a 219 euro.