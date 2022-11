Su Amazon oggi è cominciato ufficialmente il Black Friday, con migliaia di prodotti in sconto in tutte le categorie. Si tratta del momento migliore dell’anno per fare acquisti tech: fin dalle prime ore di questo venerdì 18 novembre vi stiamo raccontando le offerte più imperdibili, mentre ora ci concentreremo su una promozione in particolare, che riguarda un SSD eccellente e compatibile anche con PlayStation 5.

Il Samsung 980 PRO da 2 TB è infatti attualmente in sconto a soli 216,29€ invece di 469,99€; si tratta di un ribasso pazzesco del 54%, che vi farà risparmiare oltre 250,00€! Considerando poi che l’articolo ha una media incredibile di 5 stelle su oltre 15.000 recensioni, si tratta davvero di un’occasione da non perdere!

L’SSD Samsung 980 PRO vi permetterà di trasferire i dati a una velocità mai vista prima: fino a 7.000 MBs, due volte di più rispetto agli SSD di tipo PCIe 3.0 e ben 12,7 volte di più rispetto a un SSD SATA. Potrete dunque scaricare qualsiasi gioco molto più rapidamente, eliminando le lunghe attese e dimenticandovi di dover lasciare accesa tutta la notte la console o il PC.

Una volta scaricati i vostri titoli preferiti potrete immergervi in lunghe sessioni senza aver paura di surriscaldamenti, dato che l’SSD è dotato di un avanzato algoritmo di controllo termico che manterrà la temperatura fresca, riducendo così al minimo le fluttuazioni di performance nel lungo periodo. Insomma, si tratta di un acquisto che non solo migliorerà le vostre prestazioni gaming, ma che vi durerà negli anni grazie alla sua affidabilità e durevolezza.

Infine, come accennato il 980 PRO di Samsung è compatibile anche con PS5, permettendovi di aggiungere ben 2 TB di spazio alla vostra console nex-gen. Soprattutto se siete in possesso della Digital Edition potreste infatti ritrovarvi a dover cancellare giochi pur di liberare memoria e riuscire a scaricarne di nuovi: grazie a questo SSD avrete modo di tenere tutta la libreria, senza dover rinunciare a nulla.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata allo sconto, invitandovi di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che l’offerta potrebbe terminare a breve, o peggio, potrebbero esaurire le scorte. Inoltre, se non l’aveste ancora fatto, vi suggeriamo di prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà non solo di usufruire della consegna rapida, ma soprattutto gratuita di ogni ordine; i primi 30 giorni dall’attivazione del servizio sono gratis, quindi il Black Friday rappresenta l’occasione perfetta per provarlo!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!