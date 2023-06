Se siete gamer in cerca di un notebook potente, oggi avete la possibilità di portare a casa un vero gioiello a un prezzo incredibile. Parliamo di un portatile Asus TUF, appartenente a una linea di modelli che garantisce alte prestazioni e materiali resistenti. L’offerta proviene da Yeppon, che sta offrendo questo dispositivo a un prezzo scontato di oltre 400 euro.

Il modello esatto è l’Asus TUF FA506QM-HN080W, il cui prezzo originale di 1.449,00€ è stato ridotto a 1.023,99€, offrendo un risparmio del 29%. Se siete quindi interessati a un notebook focalizzato sul gaming e facile da trasportare in un eventuale vacanza, questa è un’offerta che non potete lasciarvi sfuggire.

Le caratteristiche di Asus TUF FA506QM-HN080W sono eccellenti, soprattutto considerando il prezzo scontato. Si tratta di un notebook che offre una particolare attenzione alla durabilità, grazie all’utilizzo di materiali più resistenti del solito. Nonostante ciò, il dispositivo non risulta pesante, infatti il portatile ha un peso leggermente superiore ai 2 kg.

Tra i componenti principali, spicca l’AMD Ryzen 7 5800H, un processore octa-core di recente generazione che offre prestazioni eccellenti nel gaming e nelle attività multimediali. Il notebook è dotato inoltre di una potente scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060, che garantisce un’elaborazione sufficiente per giocare in modo fluido, sfruttando spesso tutti i 144Hz dello schermo da 15,6″.

Giocare in piena estate non sarà un problema, poiché Asus TUF FA506QM-HN080W è stato progettato con un sistema di raffreddamento avanzato, che consente lunghe sessioni di gioco anche quando le temperature ambientali sono alte. A tal riguardo, vanno citati i 4 heatpipes e i 3 dissipatori di calore che allontanano efficacemente l’aria calda dall’hardware principale. Inoltre, il sistema di raffreddamento è autopulente, ossia pensato per evitare l’accumulo di polvere nelle zone sensibili. Infine, sia la RAM che l’SSD sono facilmente aggiornabili e, volendo, è possibile aggiungere una seconda unità PCIe per espandere lo spazio di archiviazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!