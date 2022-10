Se state cercando un PC che vi garantisca delle performance eccezionali non dovreste assolutamente farvi scappare l’iMac 2020 disponibile su Amazon a un prezzo super convenienti grazie al Prime Day! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 1.539,00€ invece di 2.049,00€. Una promozione davvero irripetibile per questo prodotto a marchio Apple, scontato addirittura del 25%!

L’iMac da 27″ del 2020 ha tutto quello di cui avete bisogno: display Retina 5K, 8GB RAM e ben 256GB Archiviazione SSD! Proprio per questo motivo, trattandosi di un articoli così interessante e disponibile a un prezzo davvero in ribasso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione per il Prime Day!

iMac 27″ vi dà strumenti potentissimi, ideali per ogni aspetto della vostra produttività. Dall’utilizzo di app per editing foto e video fino alla programmazione e al gaming! Dunque ha tutto ciò che vi serve per studio, per lavoro e anche per il tempo libero. Il prodotto Apple sfrutta un processore di decima generazione Intel Core i5 6-core e AMD Radeon Pro 5300 ultraveloci, tantissima memoria e archiviazione 100% flash, in modo tale da permettervi di lavorare comodamente anche con file particolarmente presenti senza rallentare il computer. Questo gli permette di affrontare anche i carichi di lavoro più complicati, senza affaticarsi.

Inoltre, grazie alle evolute tecnologie audio e video e, in più, allo splendido display Retina 5K, tutto quello che fate sarà ancora più spettacolare. La risoluzione 5120 × 2880 pixel vi permette di lavorare al PC senza perdere nemmeno un singolo dettaglio o una piccola sfumatura. Altrettanto importante le 2 porte Thunderbolt 3 (USB‐C) e le 4 porte USB-A per trasferire file sempre alla massima velocità.

